Marea capcana a Fondului de Investitii dorit insistent de Dragnea: o firma care va putea sa vanda pachete de actiuni de la marile companii de stat fara sa respecte legislatia privind privatizarea

Sefii vor fi selectati dupa regulile interne ale Fondului

Fondul va putea infiinta societati cu alte entitati, va putea contracta imprumuturi, emite obligatiuni si vinde actiuni din portofoliu



Dizolvarea FSDI poate avea loc daca valoarea activului net, determinata ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii ajunge sa reprezinte mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris si daca cel putin pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, adunarea generala a actionarului nu procedeaza la reducerea capitalului social cu o suma cel putin egala cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societatii pana nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social subscris. Mai poate fi dizolvat in cazul deschiderii procedurii falimentului, in cazul in care se constata imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate sau in cazul declararii nulitatii societatii.



Cum va fi format capitalul social



FSDI va exceptat de la aplicarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, se arata in draft. Fondul va fi administrat in sistem dualist de catre un consiliu de supraveghere si un directorat. Consiliul de supraveghere va fi format din 9 membri desemnati in adunarea generala a actionarilor, cu mandat de 4 ani. Potrivit proiectului de act constitutiv, primii membri ai Consiliului vor fi numiti prin Hotarare a Guvernului avand ca mandat numirea Directoratului si organizarea activitatii Fondului. Durata primilor membri ai Consiliului va fi de un an., se mai arata in proiect de act constitutiv. Mandatul membrilor CS are o durata de 4 ani si se poate prelungi.Consiliul de Supraveghere va exercita control permanent asupra activitatii Directoratului, va putea numi si revoca membrii Directoratului.Directoratul este format din 7 membri. Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioada de 4 ani. Conducerea fondului revine Directoratului, insa acesta isi exercita atributiile sub controlul CS. Directoratul reprezinta Fondul in relatiile cu tertii si in justitie.In cazul in care un membru al Consiliului de supraveghere sau al Directoratului are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare si decizie referitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are si membrul Consiliului de Supraveghere sau al Directoratului in care in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia, rusele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.Actionarul unic supravegheaza activitatea Fondului. De asemenea, actionarul unic stabileste obiectivele FSDI, se mai arata in proiectul de act constitutiv.Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi detinut pe toata durata sa de functionare de catre statul roman. Potrivit informatiilor HotNews.ro, inca se poarta discutii legate de ministerul care sa administreze fondul in numele statului roman. Nu este clar daca va fi Ministerul Finantelor sau alta institutie.Societatea va putea infiinta filiale si sedii secundare, reprezentante, puncte de lucru sau unitati fara personalitate juridica. Potrivit proiectului de act constitutiv, activitatea principala va fi efectuarea de investitii in nume si pe cont propriu, pentru care isi asuma riscul tranzactiilor. FSDI va putea sa infiinteze societati ca asociat unic sau impreuna cu alti participanti, in orice forma de societate. Va putea sa participe la finantarea societatilor in care este actionar prin participarea la majorarea capitalului social, prin imprumuturi sau alte forme de finantare. Va putea sa vanda actiuni din portofoliu. FSDI va putea sa contracteze imprumuturi, inclusiv prin emiterea de obligatiuni.FSDI ar avea ca scop atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, de proiecte de investitii rentabile si sustenabile, in diverse sectoare economice, prin participare directa ori prin intermediul altor fonduri de investitii sau al unor societati de investitii, singur sau impreuna cu alti investitori institutionali sau privati, cat si administrarea activelor financiare proprii, in vederea obtinerii de profit.In proiect de lege se arata ca operatiunile Fondului vor fi finantate din: venituri obtinute din dividende incasate de la societatile aflate in proprietatea sa; venituri din tranzactionarea de instrumente financiare emise de alte entitati; operatiuni cu instrumente financiare proprii; venituri din vanzare de pachete de actiuni din portofoliu; imprumuturi, inclusiv prin emiterea de obligatiuni; alte surseDeciziile privind managementul activelor si pasivelor FSDI se iau de catre organele de conducere ale Fondului, pe baze comerciale, in conditiile legii si ale actului constitutiv, fara implicarea sau acordul autoritatii publice care exercita, in numele statului roman, drepturile si obligatiile aferente calitatii de actionar ale Fondului sau al oricarei alte autoritati sau institutii publice.FSDI este exceptata de la aplicarea prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.Valoarea aportului in natura va fi evaluata prin metoda pretului de piata determinat ca medie ponderata a preturilor de tranzactionare inregistrate in ultimele 120 de sedinte de tranzactionare consecutive anterioare datei de 31 martie 2017, in cazul pachetelor de actiuni emise de societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, in cazul carora in perioada de referinta mentionata s-au inregistrat tranzactii cu actiuni care sa reprezinte cumulat mai mult de 0,5% din totalul capitalului social al societatii.Valoarea aportului in natura va mai evaluata prin metoda activului net contabil corespunzator valorii capitalurilor proprii evidentiate in situatiile financiare la data de 31 decembrie 2016, in cazul celorlalte pachete de actiuni aduse ca aport in natura la capitalul social al FSDI.Valoarea capitalului social initial al Fondului se stabileste prin hotarare a Guvernului, pe baza evaluarilor.FSDI va contracta servicii de evaluare cu evaluatori autorizati care vor analiza corelatia intre valoarea activelor aduse aport la capitalul social al Fondului si valoarea capitalului social al FSDI.Ce poate fi facut in cazul in care prin raportul de evaluare se constata ca valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social initial al FSDI? In cazul in care valoarea activelor este mai mare decat capitalul social al FSDI, diferenta se inregistreaza in contul de alte rezerve. Aceste rezerve pot fi ulterior incorporate in capitalul social al FSDI.In cazul in care valoarea activelor este mai mica decat capitalul social al FSDI, diferenta se inregistreaza in contul de capital subscris si nevarsat.Prin derogare de la prevederile Art.9, alin 2, din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, varsamintele aferente aportului in numerar la capitalul social initial al FSDI vor fi efectuate in felul urmator: 50 de milioane de lei in numerar la constituire; diferenta de capital social va fi varsata in termen de 3 ani de la constituire. Fondurile necesare acoperirii varsamantului in numerar vor fi alocate de catre Ministrul Finantelor din veniturile din privatizare in lei disponibile in soldul contului curent general al trezoreriei statului.Fondurile necesare acoperirii varsamintelor in numerar vor fi alocate de catre Ministerul Finantelor din veniturile din privatizare in valuta disponibile in soldul contului trezoreriei statului. Varsamintele din veniturile in valuta vor fi efectuate in transe, in lei, la cursul de schimb valabil in data varsarii fiecarei transe comunicat de catre BNR.Pachetele de actiuni aduse aport la capitalul social al FSDI se transfera din proprietatea privata a statului roman in proprietatea privata a Fondului, acesta putand dispunde liber de respectivele actiuni, in calitate de bunuri proprii.Prin derogare de la prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital, transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor aduse aport la capitalul social al Fondului care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se va realiza in baza prevederilor Art. 98, alin 1, din Legea 31/1990 privind societatile comerciale. Prevederile art 37 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nu sunt aplicabile.Cheltuielile cu taxele si tarifele necesare inregistrarii Fondului se suporta din bugetul Ministerului Finantelor.Dupa ce intra in vigoare Legea, Guvernul va aproba prin hotarare valoarea capitalului social si numarul actiunilor, sediul social, identitatea primilor administratori si alte elemente necesare inmatricularii Fondului la Registrul Comertului.Actul constitutiv, strategia si activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar si datoria publica in toate privintele necesare pentru a mentine Fondul in afara sectorului public, pe toata existenta sa.