[P] 1000 inseamna mai mult decat un numar

Compania ofera un exemplu pozitiv de creștere accelerata sustinuta de o cultura organizationala bazata pe valori și care arata preocupare pentru dezvoltarea profesionala si personala a angajatilor Intr-un mediu de lucru placut, cu acces la know-how și resurse internationale. Astfel rezultatele bune au aparut rapid și numarul angajatilor s-a dublat de la an la an.Cultura organizationala este vizibila din insușirea rapida a valorilor de spirit de echipa, inovatie, responsabilitate și dedicare pe care angajatii le pun In aplicare zi de zi. Societe Generale European Business Services isi pretuieste angajatii și acest lucru este evident din atentia pe care o acorda recrutarii si din preocuparea constanta de a adapta pachetul de compensatii si beneficii la profilul angajatilor pentru a le depași constant așteptarile.Un semn ca o companie a reușit sa creeze o cultura organizationala puternica este atunci cand angajatii sunt cei care transmit mai departe din proprie initiativa spiritul și valorile catre cei din exterior.Acest lucru a fost demonstrat de angajatii Societe Generale European Business Services care au vrut sa le ofere o experienta autentica a culturii companiei invitatilor din grupul Societe Generale veniti sa celebreze aniversarea celor 1000 de angajati din Romania.Invitatii au avut parte de un circuit de 30 de minute creat sub forma a patru zone de activitate concentrate pe interactiune: Inovatie, Dezvoltare continua, Expertiza si Oameni. Impreuna cu reprezentantii Societe Generale, angajatii SG EBS si-au putut imagina cum ar arata inovatia, daca aceasta ar fi o persoana. Robotul Sunny cu tehnologie dezvoltata in interiorul companiei a facut legatura dintre Inovatie si Dezvoltare Continua. Prin acest program, angajatii au putut sa-si puna amprenta asupra felului in care sunt optimizate procesele de lucru. In zona de Expertiza, invitatii au trecut printr-un quiz și au aflat date cheie despre activitatea centrului de servicii. Nu in ultimul rand, in zona cu și despre oameni, activitatea a fost structurata pe mai multe subiecte care au reusit sa integreze și sa contureze imaginea angajatului tipic: ambitios, talentat, altruist, profesionist.Fiecare element detaliat a subliniat importanta pe care o are lucrul in echipa și nevoia de a comunica constant cu cei din jurul lor, dar si cat de importanta este munca lor pentru dezvoltarea personala, dar și pentru dezvoltarea companiei.In urmatorii ani, focusul Societe Generale European Business Services va fi de a continua sa-și dezvolte pozitia actuala de centru de excelenta oferind solutii inteligente de business cu ajutorul unei echipe centrate pe inovatie.