[P] Rompetrol ofera o noua pauza de revigorare in week-end, pe autostrada A2​

In urma reactiilor pozitive ale celor care au incercat produsele fresh de sezon oferite de restaurantul hei weekend-ul trecut in statiile de alimentare de pe autostrada A2 si si-au testat printr-un control sumar starea de sanatate, Rompetrol extinde experienta multusenzoriala oferita pentru acest final de saptamâna. Atmosfera de festival este asigurata de camioanele Food Truck si de muzica DJ-ilor Dani Blanco si DJ YORGOS.Astfel, in aceasta seara, in statiile Rompetrol de la km 88 si km 139 de pe Autostrada Soarelui, in sensul de mers spre Constanta, cei aflati pe autostrada vor primi o noua “doza de revigorare” cu produse fresh, fructe proaspete de sezon, apa cu fructe, dar si o “doza de fun”, pentru continuarea drumului spre mare, avand grija, totodata, de starea lor de sanatate.De asemenea, duminica, zonele de revitalizare Rompetrol vor fi pregatite pe sensul Constanta - Bucuresti la km 139 si km 88, tot in a doua parte a zilei. Ca si in weekend-ul anterior, experienta revitalizanta va fi completata o cortina multisenzoriala pregatita la intrarea in zona de relaxare."Reactiile pozitive ale celor care s-au bucurat pâna acum de pauzele noastre de revigorare, precum si faptul ca acestia au fost interesati de verificarea starii lor de sanatate pentru cele doua zile de distractie la mare, ne-au determinat sa repetam aceasta actiune si sa completam experienta multisenzoriala oferita cu acea componenta nelipsita vacantelor pe litoral, muzica si distractia. Pauzele pe care le oferim clientilor nostri sunt revitalizante, menite sa ofere nu numai calitatea carburantilor si a serviciilor noastre gastro, ci si un moment semnificativ de reimprospatare, un stimulent sanatos, energia necesara pentru revenirea la drum si continuarea acestuia catre destinatiile dorite", a declarat Gabriela Budisteanu, directorul de marketing al grupului KMG Rompetrol.Derulata sub sloganul “Rompetrol - Ajungi mai departe”, actiunea se inscrie in activitatile Rompetrol de promovare a unui mod de viata sanatos pentru clientii sai si pentru comunitatile in care compania isi desfasoara activitatile. Pe parcursul verii, Rompetrol ofera experiente, atât prin confortul oferit in statiile de alimentare cu carburant, cât si prin calitatea produselor gastro din restaurantul hei si ospitalitatea angajatilor sai. Mai multe detalii despre Campania de vara a Rompetrol puteti gasi accesând acest link: http://www.rompetrol.ro/pauzadevara/.

Rompetrol Downstream, companie membra a KMG International, opereaza o retea de 138 de statii proprii de alimentare in România si de peste 700 de puncte de distributie in tara. Compania implementeaza un nou concept al statiilor de alimentare, cu un design premium, combinând nevoile si asteptarile clientilor cu cele mai bune solutii tehnice.