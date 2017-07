Autoritatile din Arad fac eforturi pentru a aduce muncitori din Ungaria. Somajul in judet a coborat sub 2%, dar peste granita el este ridicat

Primarii oraselor si comunelor aflate de ambele parti ale granitei si-au anuntat cooperarea, aratand ca in estul Ungariei somajul este ridicat, in timp ce companiile din Arad nu au suficienti muncitori.Mai multi primari aradeni din apropierea granitei cu Ungaria au declarat, joi, pentru News.ro, ca in ultimul an criza fortei de munca s-a accentuat, iar investitorii intampina dificultati mari pentru a completa schemele de personal din fabricile pe care le detin in zonele industriale din judetul Arad.In momentul de fata, sute de salariati ai fabricilor din jurul municipiului Arad sunt cazati in moteluri, pensiuni si locuinte private pentru ca au fost adusi din alte judete ale tarii, precum Hunedoara, Mehedinti sau Dolj.Conform primarilor, investitorii spun ca aloca fonduri importante pentru cazarea muncitorilor si au cerut sa se gaseasca solutii pentru transferul fortei de munca din localitati ungare aflate langa granita cu Romania, unde somajul este ridicat si de unde se poate face naveta."Avem cateva zone industriale si am adunat toata forta de munca din comunele apropiate, dar exista inca un deficit major. Solutia cea mai buna este sa aducem oameni din Ungaria, astfel companiile nu mai sunt nevoite sa plateasca cazarea celor veniti din judete indepartate ale Romaniei. Impreuna cu primarii de peste granita, cautam solutii pentru a face acest lucru cat mai repede posibil", a declarat primarul orasului Pecica, Petru Antal.Conform sursei citate, in Pecica somajul este sub 2%, iar din cei 12.000 de locuitori peste 7.000 sunt angajati in fabricile locale sau cele de la marginea municipiului Arad.O prima intalnire pe acest subiect va avea loc intre primari din Arad si Bekes (Ungaria) saptamana viitoare, in orasul Pecica.Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, a declarat ca printre subiectele ce vor fi discutate se numara modernizarea infrastructurii rutiere, necesara pentru a se facilita naveta muncitorilor din Ungaria catre fabricile din judetul Arad."Vom moderniza cu fonduri europene mai multe drumuri transfrontaliere, pentru ca doar asa putem facilia miscarea fortei de munca. Exista localitati apropiate din Ungaria in care somajul este foarte ridicat, iar noi le putem da de lucru oamenilor. Avem nevoie de ei, investitorii au nevoie de acesti oameni, pentru ca este mai ieftin sa platesti naveta decat cazarea", a spus Cionca.