Premierul Mihai Tudose este nemultumit de activitatea sefului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale- Surse

Premierul Mihai Tudose se declara nemultumit de activitatea actualului presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), Aurel Gheorghe, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale. De altfel, colaborarea dintre cei doi nu ar fi fost foarte buna nici in perioada in care Mihai Tudose detinea functia de ministru al economiei.Aurel Gheorghe a fost numit presedinte al ANRM in ianuarie 2017, in urma unei decizii a fostului premier Sorin Grindeanu. In acel moment, era director al Directiei Generale Gestionare, Evaluare, Concesionare Resurse din cadrul ANRM. De profesie geolog, a lucrat pentru mai multe companii private pana in 2013 cand a ajuns la ANRM, printre care si Vimetco, grup rus care controleaza Alro SA.