[P] ​In prezenta Prim Ministrului Romaniei, dl. Mihai Tudose, Philip Morris International anunta investitii de 490 de milioane de euro in fabrica din Romania, pentru productia de produse din tutun cu potential de risc redus

Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE / Euronext Paris PM) a anuntat astazi, 25 iulie 2017, o investitie de 490 de milioane de euro pentru a transforma fabrica de tigari din Otopeni, Romania, intr-o unitate de productie a rezervelor din tutun care se folosesc impreuna cu IQOS, dispozitivul revolutionar al Philip Morris International care incalzeste tutunul in loc sa il arda. Aceste rezerve din tutun sunt comercializate in prezent sub denumirea de HEETS.Totodata, investitia realizata la Otopeni presupune crearea de noi locuri de munca pentru aproximativ 300 de persoane – suplimentar celor peste 670 de locuri de munca existente deja in fabrica.Procesul retehnologizarii fabricii din Romania a fost inceput anul acesta. in 2017, fabrica va trece printr-o prima faza a transformarii, care presupune instalarea de aparatura tehnologica noua, cu ajutorul careia va fi demarata productia. Pana in 2020, in fabrica de la Otopeni va fi finalizat procesul de transformare prin extinderea cu inca o sectie de procesare a tutunului.“Cei peste 2.9 milioane de fumatori adulti care au renuntat la fumat si au devenit utilizatori IQOS confirma viziunea companiei de oferi o alternativa acestora. De aceea, este foarte important pentru noi sa avem capacitatea de a raspunde acestor cerinte si de a veni in intampinarea lor cu produse fara fum, lucru ce va fi realizat si prin transformarea fabricii din Romania”, a declarat Christos Harpantidis, Managing Director Philip Morris Balkans.

Prim Ministrul Romaniei, domnul Mihai Tudose, a exprimat sprijinul Guvernului Romaniei pentru această investitie semnificativa si a reiterat convingerea că Romania este si va ramane un mediu atractiv pentru investițiile străine directe.

“Sunt mandru sa fiu in Romania in acest moment istoric pentru compania Philip Morris. Aceasta investitie, de 490 milioane de euro, inseamna mai multe exporturi, mai multe taxe pentru bugetul de stat, mai multe locuri de munca pentru romani, platite la un standard cat mai apropiat celui european. Este, in egala masura, un proiect important nu doar pentru piata locala, ci si pentru utilizatorii IQOS din intreaga lume”, a completat Branislav Bibic, Director General Philip Morris Romania.Fabrica din Otopeni va fi a treia fabrica Philip Morris International care va produce rezerve din tutun - HEETS. Cel mai recent anunt de investitie in construirea unei fabrici Philip Morris International, care sa produca astfel de produse, a fost facut in luna iunie a acestui an, in Germania.Anterior, in octombrie 2016, compania a finalizat prima sa fabrica de productie a rezervelor din tutun, in Crespellano (Bologna, Italia). Prima tara in care au fost produse HEETS, la scara mica, a fost Elvetia, la Centrul de Dezvoltare Industriala din Neuchatel. Pana la finalul anului 2018, Philip Morris International planifica sa aiba o capacitate anuala totala de productie de aproximativ 100 miliarde de unitati.IQOS este un dispozitiv electronic cu ajutorul caruia se pot utiliza produsele fara fum ale Philip Morris International si raspunde noilor cerinte si preferinte ale fumatorilor adulti. Acest produs incalzeste tutunul in loc sa il arda si a fost lansat in 2014, fiind disponibil pana in acest moment in orase importante din peste 25 de piete la nivel global.incepand cu anul 2008, Philip Morris International a angajat peste 400 de oameni de stiinta si a investit peste 3 miliarde de dolari in cercetare si in dezvoltarea de noi produse. Rezultatele cercetarilor care au evaluat potentialul de risc redus al IQOS sunt foarte promitatoare, iar compania impartaseste in mod deschis metodologiile, stadiile studiilor, precum si concluziile lor, pentru a fi reexaminate si verificate independent de catre terti.Fabrica Philip Morris International din Romania este una dintre cele mai performante din ecosistemul Philip Morris International, aceasta beneficiind, de-a lungul timpului, de investitii constante in liniile de productie.Philip Morris International Inc. (PMI) este liderul mondial al industriei de tutun, ce detine sase dintre top 15 marci si produse la nivel international, ce sunt comercializate in peste 180 de piete. Alaturi de fabricarea si comercializarea tigaretelor, incluzand Marlboro, marca de tigarete numarul unu mondial, dar si al altor produse de tutun, PMI este implicat in dezvoltarea si comercializarea produselor cu potential de risc redus (Potential Reduced-Risk Products – RRPs). PMI foloseste termenul de ”produse cu potential de risc redus” pentru produsele care prezinta, e probabil sa prezinte sau au potentialul sa prezinte un risc mai scazut de a afecta in mod negativ fumatorii care utilizeaza aceste produse in loc sa continue sa fumeze., o alternativa pentru fumatul traditional. Prin eforturi multidisciplinare in dezvoltarea de produs, dotari tehnologice de ultima generatie si parteneri stiintifici de top, PMI isi doreste sa realizeze un portofoliu de produse cu potential de risc redus, ce va contine cat mai multe oferte care sa satisfaca preferintele fumatorilor, dar care sa indeplineasca toate reglementarile actuale. Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati www.pmi.com si www.pmiscience.com In 1993, Philip Morris International a deschis o reprezentanta oficiala in Bucuresti si, patru ani mai tarziu, compania a inceput constructia unei fabrici moderne in Otopeni. Philip Morris in Romania comercializeaza astazi aproape 40 de variante de marci si are peste 800 de angajati. in 2015, compania a lansat tehnologia IQOS pe plan local, facand parte din strategia inovatoare pentru produse cu potential de risc redus.