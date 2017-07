Directorul Loteriei Romane, Cezar Marius Pantea a fost demis de ministrul Finantelor si inlocuit cu omul de afaceri Silviu Carmaciu, anunta Digi 24 Inlocuirea are loc chiar in momentul in care Loteria incearca sa schimbe intregul sistem informatic de operare a biletelor loto, potrivit sursei citate.Carmaciu este, din 2009, secretar general al Asociatiei Camera de Comert si Industrie Austria.