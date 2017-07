Samsung anunta un profit trimestrial record, care ar putea sa-l depaseasca pe cel al Apple

Profitul de exploatare in al doilea trimestru a crescut cu 72,9% la 14.070 12,6 miliarde de dolari. Analistii se asteapta ca Apple sa anunte in 1 august un profit de 10,6 miliarde de dolari."Samsung isi invinge pe moment rivalii, dar profiturile Apple variaza foarte putin in timp ce la Samsung ele variaza enorm in functie de pretul cipurilor de memorie", arata Greg Roh, analist la HMC Investment Securities.Profitul net al Samsung a crescut cu 88,9% in al doilea trimestru la 9,92 miliarde de dolari, cea mai buna performanta trimestriala in 5 ani.Cifra de afaceri a crescut si ea cu 19,7%.Samsung tocmai a iesit dintr-un din cele mai negre perioade din istoria sa.A fost mai intai monumentalul esec comercial al Note 7, cand au fost rechemate milioane de produse din cauza riscului de explozie a bateriei.Samsung Electronics a intrat ulterior intr-un scandal de coruptie care a condus la destituirea presedintei tarii, Park Geun-Hye.In centrul afacerii s-a aflat Choi Soon-Sil, prietena de 40 de ani a lui Park, acuzata ca s-a folosit de influenta sa pentru a sustrage zeci de milioane de dolari de la diverse companii si de amestec in treburile statului.Vicepresedintele Samsung Electronics, Lee Jae-Yong, de altfel mostenitorul imperiului familial, este judecat in prezent deoarece grupul sau s-a aratat cel mai generos fata de fundatiile indoielnice controlate de Choi.Samsung, primul producator mondial de smartphones si de carduri de memorie, isi furnizeaza cipurile inclusiv catre Apple.