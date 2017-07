Santierul naval din Tulcea angajeaza 300 de sudori si lacatusi din Vietnam

"Confirmam partenerului vietnamez misiunea de a angaja muncitori. Intr-o prima etapa, 300 de sudori si de lacatusi vor veni pe santierul nostru. Avem nevoie de mana de lucru. Avem multe comenzi de constructii de nave si nu mai avem sudori pe plan local", a declarat Tudorel Topa, directorul general al santierului naval, citat de cotidianul vietnamez, care noteaza ca majoritatea sudorilor cu experienta din Romania au plecat in Germania, Finlanda sau Marea Britanie, unde castiga in medie intre 2.000 si 3.000 de euro pe luna. In Romania, un sudor castiga 670 de euro pe luna.La sfarsitul saptamanii trecute, news.ro anunta ca autoritatile din Arad fac demersuri pentru a aduce forta de munca din Ungaria , in conditiile in care in judet somajul este sub 2% iar companiile locale nu au suficienti muncitori.