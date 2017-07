Jeff Bezos, fondatorul Amazon, l-a detronat pe Bill Gates si a devenit cel mai bogat om din lume

Averea presedintelui grupului, infiintat in 1994 la Seattle (nord-vest), este estimata la 90,5 miliarde de dolari, potrivit unui calcul actualizat in timp real de Forbes, in fata fondatorului Microsoft, Bill Gates, ale carui active sunt estimate la 90 de miliarde de dolari.Majoritatea averii lui Jeffrey Preston Bezos provine din actiunile detinute la Amazon. Potrivit celui mai recent document transmis arbitrului pietei americane, SEC, aceste detine 80,89 milioane de actiuni, respectiv 17% din capital.De la publicarea clasamentului anual Forbes al celor mai bogati oameni din lume, in 20 martie, actiunile Amazon au crescut cu peste 24% pe bursa, ceea ce echivaleaza cu un castig de 17 miliarde de dolari pentru Jeff Bezos.Aceasta schimbare de clasament este simbolica pentru ascensiunea averilor provenite din noua economie, in principal fondatorii gigantilor internet.Intre primele zece averi din lumea figureaza si fondatorul Facebook Mark Zuckerberg, ale carui active sunt estimate la 72,9 miliarde de dolari.Bill Gates se clasase pe primul loc al clasamentului anual publicat de Forbes pentru al patrulea an la rand si pentru a 18-a oara in ultimii 22 de ani. Magnatul mexican Carlos Slim l-a privat temporar de acest loc patru ani, intre 2010 si 2013.