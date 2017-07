Fifor: Statul va ramane actionar majoritar la Cupru Min. Nu cred foarte mult in ideea privatizarii

Ministrul Economiei, Mihai Fifor, a declarat, duminica, la Abrud, ca statul roman va ramane actionar majoritar la Cupru Min Abrud, compania care are in prezent capital integral de stat si care exploateaza 60% din rezervele de cupru al Romaniei, adaugand ca nu crede foarte mult in ideea privatizarii, relateaza News.ro.









"Nu cred foarte mult in aceasta idee, a privatizarii. Eu cred ca in momentul de fata Cupru Min SA arata ca traieste. Cu investitii foarte serioase si sanatoase, Cupru Min SA este o companie care arata ca putem produce la noi in tara fara niciun fel de problema", a spus Fifor.





Ministrul Economiei a sustinut ca statul roman "va ramane actionar majoritar, fara nici un dubiu" in societatea Cupru Min Abrud si ca Guvernul si-a asumat pin programul de guvernare sa sprijine aceasta companie pentru a se dezvolta, dar si pentru a investi in retehnologizare.





"In programul de guvernare noi avem in intentie sa reluam si industria metalurgica in zona. Inca discutam sa vedem care este cea mai buna optiune pentru acest lucru", a adaugat ministrul.