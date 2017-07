Mihai Tudose a discutat cu ambasadorul Chinei despre constructia unui pod suspendat peste Dunare, la Braila, a unei autostrazi Bucuresti- Sofia si a unor retele feroviare de mare viteza pana in Bulgaria, Serbia si Grecia

"Avem in vedere proiecte importante in domeniul infrastructurii feroviare si rutiere pentru care si-au manifestat interesul companii mari din China, dar asteptam ca si firmele mici sa investeasca si sa produca in Romania, pentru piata europeana", a declarat Tudose, potrivit unui comunicat al Guvernului.Un prim proiect evocat in cursul intrevederii este constructia unui pod suspendat peste Dunare, la Braila, cuprins in Master Planul General de Transport al Romaniei si pentru care a fost lansat deja anuntul de licitatie. Premierul Mihai Tudose a mentionat, de asemenea, proiecte de infrastructura de interes regional cum ar fi constructia unei autostrazi Bucuresti-Sofia sau constructia unei retele de transport feroviar de mare viteza, pe perna magnetica, dezvoltata in comun de Romania, Bulgaria, Serbia si, eventual, Grecia, dupa modelul celor deja functionale in China. Sunt proiecte care pot beneficia de finantari europene si care pot fi dezvoltate in regim de parteneriat-public privat, pentru care Romania poate beneficia de expertiza marilor companii de constructii chineze.Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong, a transmis premierului Mihai Tudose interesul investitorilor chinezi pentru Romania si deschiderea autoritatilor din China pentru dezvoltarea cooperarii economice bilaterale.Cele doua delegatii au stabilit sa analizeze in comun, incepand din aceasta saptamana, proiectele care ofera perspective de cooperare bilaterala. Alte oportunitati de cooperare economica la nivel bilateral, dar si regional vor putea fi identificate si cu prilejul reuniunii sefilor de guverne din China si Europa Centrala si de Est care va avea loc in toamna acestui an, la Budapesta.