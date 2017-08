CFR Calatori a suspendat trenurile spre Serbia din cauza unor datorii vechi neplatite de JSC Srbija Voz

"CFR Calatori a suspendat de la 1 august trenurile spre Serbia. Compania feroviara din Serbia are o datorie mare la noi. Ne straduim de ceva vreme sa o recuperam. Am facut multe demersuri oficiale pt stabilirea unor intalniri bilaterale in care sa ajungem la o intelegere, fara niciun rezultat", au anuntat joi reprezentantii companiei.Astfel, pe ruta Timisoara Nord - Stamora Moravita - Vrsac, trenurile internationale de calatori circula doar pana in statia Stamora Moravita, judetul Timis.Reprezentantii CFR Calatori au subliniat ca isi doresc ca aceasta masura sa fie una provizorie, intentionand sa reia cursele spre Vrsac dupa rezolvarea problemei.CFR Calatori a incheiat anul trecut cu venituri proprii, aferente transportului feroviar, de aproape 1,2 miliarde lei, in crestere cu 7% fata de 2015, si cu un profit de 1,2 milioane de lei, in linie cu rezultatele bugetate.