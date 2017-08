Modificari majore in Codul Muncii: Inspectorii de la ITM pot sa opreasca activitatea unei firme daca gasesc angajati la negru. Patronii, obligati sa aiba documente de evidenta a timpului de munca prestat de fiecare salariat

Primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;

Primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;

Primirea la munca a unui salariat in perioada in acre acesta are contractul individual de munca suspendat;

Potrivit unui comunicat al Guvernului, aceasta reglementare creeaza posibilitatea verificarii in timp real a formei de angajare a persoanelor care desfasoara activitate la locul de munca controlat, prin confruntarea imediata a datelor existente in documente cu cele transmise in registrul general de evidenta a salariatilor.Modificarea Codului muncii vizeaza combaterea muncii nedeclarate.Astfel, actul normativ reglementeaza situatiile care constituie munca nedeclarata:Primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.De asemenea,, pentru incadrarea faptei ca si contraventie si cresterea cuantumului amenzii contraventionale aplicate. Totodata,Totodata, in vederea incurajarii contravenientului la conformare si la plata benevola a amenzii contraventionale, s-a instituit posibilitatea achitarii a jumatate din amenda in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului verbal de sanctionare.Alta modificare stabileste ca primirea la munca a unei persoane aflata ilegal in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.