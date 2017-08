Ministerul Energiei vrea sa listeze 10% din Hidroelectrica, intr-o prima faza

"Vom adopta cat de curand o Hotarare de Guvern prin care vom modifica un singur lucru: procentul de listare. Nu vom modifica metoda, se va modifica doar procentul de listare, in sensul ca de la 15%, cat doreste sa listeze statul roman, dorim doar 10%, pentru a vedea cum functioneaza in piata, cum se manifesta in piata Hidroelectrica ca si companie listata si sa avem posibilitatea la un moment ales de stat sa se listeze restul de 5%, pentru a maximiza banii care se iau din aceasta listare. Banii de pe listare vor intra in companie si ne dorim ca aceste sume sa fie folosite doar pe dezvoltare. Ne intereseaza sa vedem daca putem sa dezvoltam noi capacitati. Ne intereseaza dezvoltarea pe termen lung", a spus Petcu.El a precizat ca se asteapta, in acest moment, concluziile consortiului de listare ca sa poata fi demarat IPO-ul."Actualul consiliu de supraveghere este provizoriu. Noi am realizat caietele de sarcini si urmeaza saptamana viitoare sa le urcam pe SEAP pentru achizitia unei companii de recrutare ca sa putem sa alegem reprezentantii in Consiliile de Administratie", a subliniat ministrul Energiei.