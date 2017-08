Modificari la Codul Muncii: Vezi care sunt situatiile in care inspectorii de munca pot dispune sistarea activitatii la un punct de lucru al unei firme

primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, care se pedepseste si cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.



primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, fiind aplicata si amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.



primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata, aplicandu-se si amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Pana acum, se aplica amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata, pentru primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Practic, se inaspreste regimul sanctionator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de 5 persoane stabilite pana in prezent, pentru incadrarea faptei ca si contraventie si cresterea cuantumului amenzii contraventionale aplicate.



Pentru primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial se aplica amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata.



Potrivit actului normativ, angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale aplicate si dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii: prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si constituirea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitate nedeclarata.



In vederea incurajarii contravenientului la conformare si la plata benevola a amenzii contraventionale, s-a instituit posibilitatea achitarii a jumatate din amenda in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului verbal de sanctionare.Alta modificare stabileste ca primirea la munca a unei persoane aflata ilegal in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.Reamintim ca vineri, Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta de modificare si completare a Codului Muncii. Acesta prevede ca angajatorul are obligatia de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca si documentele de evidenta a timpului de munca prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru.