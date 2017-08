Cea mai mare agentie de turism din Romania, Paravion, intra in insolventa

"Agentia de turism online Paravion, prezenta inclusiv in Turcia cu portalul Bavul.com, va intra in restructurare incepand cu 8 august 2017. Decizia vine ca urmare a scaderii dramatice a business-ului desfasurat de Paravion in Turcia, prin Bavul, pe fondul problemelor politice si de securitate traversate de Turcia in ultimele 12 luni.Reprezentantii companiei se asteapta ca agentia sa nu fie afectata, turistii putand face in continuare rezervari de bilete de avion, cazare si achizitii de vacante pe Paravion.ro", a precizat compania