MedLife a preluat pachetul majoritar de 55% din Spitalul Humanitas din Cluj

„Am intrat pe piaţă din Cluj-Napoca încă din anul 2008, odată cu deschiderea unui laborator de analize şi a unui centru de medicina muncii. În anul 2015, ne-am extins şi am deschis prima Hyperclinica MedLife în Cluj devenind primul operator medical care pune la dispoziţia clujenilor soluţii de ambulator, imagistică şi laborator. Ne-am dorit foarte mult să adăugam şi partea de servicii spitalicești. Odată cu preluarea pachetului majoritar al companiei Valdi Medica SRL devenim primul operator național care deține o unitate spitalicească în orașul Cluj, cu atât mai mult că putem face asta alături de o echipă de medici de un asemenea calibrul. Intenționăm ca alături de partenerii noștri să dezvoltăm substanțial spitalul în perioada imediat următoare și să devenim cel mai mare furnizor privat de servicii medicale integrate din orașul Cluj”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al MedLife.„Prin coptarea partenerului MedLife în acționariatul societății ne dorim să trecem la o altă etapă de dezvoltare a Spitalului Humanitas prin extinderea secției clinice de spitalizare continuă, prin dezvoltarea ambulatorului integrat și înființarea unei secții de spitalizare de zi pentru pacienții supuși unor intervenții terapeutice minim invazive. Ne dorim să ajutăm cât mai mulți oameni să beneficieze de expertiza, entuziasmul și dedicarea echipei noastre și am ales să facem lucrul acesta împreună cu un partener capabil și experimentat ca echipa MedLife. Astfel suntem convinși că pacienții care ne vor trece pragul vor beneficia de multiple posibilități de diagnostic și tratament, într-un mediu extrem de primitor”, a declarat Adrian Bărbos, membru fondator Spitalul Humanitas Cluj.Spitalul Humanitas a fost deschis la sfârșitul anului 2016, fiind cel mai nou spital privat din Cluj- Napoca, acesta oferă o gamă variată de servicii şi tratamente chirurgicale avansate precum: chirurgie endocrină, chirurgie oncologică şi reconstructivă, chirurgie plastică, chirurgie reparatorie a peretelui abdominal şi chirugie estetică făcute de medici cu o bună pregătire profesională și dedicați profesiei. Totodată, spitalul este dotat cu aparatură de ultimă generaţie, iar blocul operator este dotat cu 2 săli de operație și un compartiment de anestezie și terapie intensivă.Odată cu finalizarea acestei tranzacţii, grupul MedLife va ajunge la cea de 16-a achiziție, Anima fiind ultima anunţată.MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, una dintre marile companii private de sănătate din Europa Centrală șiAcțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Începând cu 2009 a deschis sau a achiziționat 83 de unități medicale. Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.