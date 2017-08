Unde va fi construit domeniul schiabil din Muntii Fagaras

Ministerul Turismului intentioneaza sa finanteze construirea unui domeniu schiabil in Muntii Fagaras, ideea fiind inclusa in MasterPlanul de turism. Contactat de HotNews.ro, ministrul turismului Mircea Dobre a declarat ca acest domeniu se va afla in zona Balea-Capra si se va intinde pe teritoriul a patru comune: Arefu (judetul Arges), Cicanesti (judetul Arges), Albestii de Arges (judetul Arges) si Cartisoara (Sibiu). Deocamdata, proiectul este intr-un stadiu incipient, urmand ca autoritatile locale sa elaboreze documentatia tehnico-economica.Proiectul se va desfasura prin intermediul unei unitati la nivelul comunei Cartisoara din Sibiu, care este si cea mai mare dintre toate patru. Documentatia tehnico-economica va fi transmisa Ministerului Turismului, acesta urmand sa emita avizele neesare. Ministrul Turismului a solicitat ca aceasta documentatie sa fie elaborata in cat mai scurt timp.Dobre considera ca zona este potrivita pentru un domeniu schiabil, pentru ca are zapada circa 200 de zile pe an mai ales si pentru ca nu trebuie facute defrisari masive. Va fi cel mai mare domeniu schiabil din Romania, partiile de schi urmand sa masoare in total 150 de kilometri. Ideea construirii unor partii a fost lansata in urma cu foarte multi ani, in 1968, au existat si schite pentru 40 de kilometri de partie.Reamintim ca obiectivul apare in MasterPlanul de turism, aprobat in ultima sedinta de Guvern. Executivul ar urma sa finanteze integral proiectul din fonduri publice, nu din fonduri europene, fiind calificat "de importanta nationala", potrivit Hotararii de guvern care aproba masterplanul investitiilor in turism.