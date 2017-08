Franta si Germania anunta o initiativa comuna pentru platformele digitale, citand exemplul Airbnb

"Sunt zeci de milioane cifra de afaceri realizate de aceste platforme digitale si cateva zeci de mii de euro sunt percepute de Trezoreria franceza", a spus ministrul, calificand situatia drept "inacceptabila".In fata deputatilor francezi, Le Maire a revenit asupra cazului Airbnb, platforma de inchirieri pe termen scurt, care a platit mai putin de 100.000 euro pentru fiscul francez in 2016, in conditiile in care peste 10 milioane de francezi au folosit acest site, dupa cum a aratat luni presa franceza."Este dreptul Airbnb sa opereze in Franta. Dar este si dreptul nostru sa cerem din partea Airbnb si a tuturor platformelor digitale o contributie corecta la trezoreria franceza", a subliniat el, anuntand o initiativa la nivel european in acest sens.Le Maire a aratat ca OCDE si Comisia Europeana au atacat deja aceste chestiuni fiscale, "dar toate astea dureaza prea mult timp, toate sunt prea complicate".Pentru "a merge mai repede", ministrul a anuntat depunerea unei "propuneri franco-germane la urmatorul consiliu european de ministri", care va avea loc in 15 septembrie la Tallin (Estonia).Platformele in discutie sunt practic toate bazate in Irlanda, tara membra a UE.Aceasta initiativa franco-germana va avea ca obiectiv obtinerea unei "taxari a tuturor platformelor digitale, a tuturor gigantilor digitali", fie ca e vorba de Google, Amazon sau Facebook, a precizat Le Maire.Comisarul European Pierre Moscovici calificase marti drept "socant" nivelul impozitelor platite de Airbnb in Franta.