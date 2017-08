Profitul OMV Petrom din primele sase luni, de trei ori mai mare decat in S1 2016 / Mariana Gheorghe: Am beneficiat de preturi ale titeiului in crestere, marje de rafinare solide si de o cerere mai mare

In prima jumatate a acestui an, investitiile au scazut la valoarea de 913 mil lei, fata de 1,3 miliarde lei in aceeasi perioada a anului trecut, influentate de reducerile substantiale de investitii din segmentul Upstream.Investitiile din Upstream (foraje, explorare) au fost de 797 mil lei, comparativ cu 1,06 miliarde lei in prima jumatate a anului trecut."Am beneficiat de preturi ale titeiului in crestere, marje de rafinare solide si de o cerere mai mare pentru toate produsele noastre", a declarat Mariana Gheorghe, directorul executiv al grupului."Am revizuit estimarile de investitii pentru 2017 in sensul scaderii acestora la 0,7 mld euro de la 0,8 mld euro, ca urmare a optimizarii portofoliului de sonde, economiilor de costuri si revizuirii proiectelor; cu toate acestea, suntem pregatiti pentru o intensificare a activitatii de investitii in a doua jumatate a anului 2017, mai ales avand in vedere pozitia noastra financiara solida", a adaugat ea.In Romania, OMV Petrom se asteapta la o crestere a cererii de gaze naturale si carburanti si o usoara crestere pentru electricitate fata de 2016. La riscuri, Petrom trece in revista principalele incertitudini: riscul de pret al marfurilor tranzactionabile, riscurile operationale, precum si riscul politic si de reglementare, se spune in comunicatul companiei.De asemenea, OMV Petrom anunta ca asteapta schimbari ale sistemului de taxare a activitatii de exploatare titei si gaze.