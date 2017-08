MedLife evaluaza oportunitatea atragerii unei finantari prin BVB de aproximativ 80 milioane de euro pentru consolidarea pietei de servicii medicale

Consiliul de Administratie MedLife a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 13 septembrie 2017, avand ca obiectiv aprobarea mai multor subiecte pe ordinea de zi.CA MedLife propune AGA delegarea si autorizarea acestuia, pana la data de 13 septembrie 2020, de a lua decizii in privinta majorarii capitalului social al societatii MedLife, cu suma maxima de 650.000 lei.Aceasta majorare va avea loc prin emiterea unui numar de maximum 2,6 milioane de actiuni noi, in schimbul unor aporturi in numerar, iar daca aceasta majorare va fi realizata la nivelul maxim autorizat, capitalul social va creste de la 5.023.000 lei la 5.673.000 lei.Totodata, CA MedLife propune catre AGA aprobarea emiterii a unor obligatiuni corporative negarantate, cu o valoare nominala totala de maxim 274.200.000 lei, ce vor fi oferite investitorilor, prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Aceasta emitere de obligatiuni se va putea realiza, in functie de conditiile de piata si de nevoile de finantare ale societatii, in cadrul unei singure emisiuni sau in cadrul unui program de oferta.”In ultimii ani, MedLife a pastrat pozitia de lider detasat al pietei de servicii medicale, realizand pe langa cresterea organica solida si 16 achizitii si integrari de succes. Dorim sa profitam de oportunitatile pe care le ofera piata si intrucat estimam ca anul viitor vor avea loc cateva tranzactii de mare anvergura, ne pregatim sa avem rolul central in consolidarea pietei. Avem marea sansa ca am efectuat achizitii de succes, ca am adus valoare considerabila tuturor actionarilor minoritari din subsidiare dupa integrarea acestora in grup. Credem ca modul in care am onorat promisiunile ne recomanda ca un partener si achizitor credibil si dorim sa profitam din plin de aceasta unica pozitie si sa alaturam grupului nostru noi entitati si parteneri de calibru”, a declarat Mihai Marcu, Presedinte si CEO MedLife.Actiunile MedLife au intrat la tranzactionare pe piata de capital de la Bucuresti in data de 21 decembrie 2016 la un pret de 26 lei per unitate. Valoarea totala a ofertei publice initiale a fost de 230 milioane de lei, pentru pachetul de 44% din actiunile companiei, 8.840.480 actiuni, 8.036.800 fiind actiuni de baza, adaugandu-se numar suplimentar de 803.680 actiuni supraalocate. MedLife face parte din structura indicelui BET si BET-TR, fiind una dintre companiile listate cu cele mai lichide actiuni.MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sanatate din Romania. Compania opereaza cea mai extinsa retea de clinici, una din marile retele de laboratoare medicale, spitale generale si specializate si are cea mai mare baza de clienti pentru Pachete de Preventie in Sanatate din tara. Este, de asemenea, din punct de vedere al vanzarilor, una dintre marile companii private de sanatate din Europa Centrala si deActiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium, avand simbolul de tranzactionare ”M”.Grupul MedLife are un istoric de succes in ceea ce priveste atat cresterea organica, cat si cresterea prin achizitii. Incepand cu 2009 a deschis sau a achizitionat 83 de unitati medicale. Echipa sa puternica si experimentata de management a fost capabila sa creeze si sa gestioneze aceste oportunitati de crestere, dobandind cunostinte si experienta valoroase, care sa ii permita gasirea celei mai bune cai pentru continuarea cu succes a extinderii.