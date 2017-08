Amazon incearca sa intre pe piata vanzarii de bilete la evenimente

Amazon.com Inc urmareste incheierea unui parteneriat cu proprietarii salilor de evenimente pentru a vinde bilete la acestea, au declarat patru surse pentru Reuters.Aceasta miscare ar putea slabi controlul puternic al Ticketmaster asupra afacerii profitabile de vanzare de bilete.Daca Amazon pune in aplicare planul, va reprezinta ultima incercare a celui mai mare distribuitor online de a-si folosi baza de clienti, priceperea in domeniul tehnologiei si puterea de negociere pentru a intra pe o piata extrem de mare.Compania care are sediul in Seattle, vede piata vanzarii de bilete drept una care merita atacata.Clientii nu apreciaza taxele pe bilete si proprietarii salilor de evenimente, ligile sportive si echipele vor mai multi distributori pentru tichetele lor, deoarece incearca sa isi mareasca vanzarile.