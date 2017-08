Primarul PSD Robert Negoita recidiveaza cu o noua licitatie de aproape 6 milioane de euro: jucariile cerute (vaporas, trenulet, trasura si ciupercuta) se gasesc deja la o firma abonata la contracte cu SRI si MApN

NOTA: Negoita repeta astfel figura de la inceputul acestui an, cand a anulat o licitatie similara de peste 175 milioane euro, la cateva ore dupa ce HotNews.ro a scris ce voia sa cumpere primarul , respectiv: catel 3D cu os in gura; 'dinosaur 3D' in pozitie sezut mancand un hamburger'; 'crocodil 3D' pe spatele caruia va fi realizat prin sculptura un tobogan. Produsele se gaseau deja in oferta aceleasi firme din Breaza.

Negoita repeta astfel figura de la inceputul acestui an, cand a anulat o licitatie similara de peste 175 milioane euro, , respectiv: catel 3D cu os in gura; 'dinosaur 3D' in pozitie sezut mancand un hamburger'; 'crocodil 3D' pe spatele caruia va fi realizat prin sculptura un tobogan. Produsele se gaseau deja in oferta aceleasi firme din Breaza. HotNews.ro a solicitat vineri Primariei Sector 3 un punct de vedere pe acest subiect si vom reveni cu raspunsuri imediat ce le vom primi.

Redam mai jos 5 produse descrise in documentatia licitatiei si pozele unor produse care se regasesc pana la identificare in oferta firmei din Breaza:

1. Complex de joaca vapor sau echivalent

2. Ansamblu de joaca tip trenulet sau echivalent





Ansamblul de joaca contine:

- 2 platforme metalice de inaltimi diferite, una lipta de cealalta, confectionate din cadru metalic imbracat cu placi de compozit cu grosime de 15 mm cu decupaje si ornamente care dau echipamentului forma de trenulet. Una dintre platforme va fi prevazuta cu un tub din fibra de sticla care da impresia unei locomotive si asigura in acelasi timp trecerea intre cele doua platforme, iar cealalta tine loc de vagon. (..) Mai multe detalii in Caietul de sarcini atasat (pag.18)





3. Ansamblu complex de joaca tip trasura sau echivalent





Ansamblul de joaca contine:

- O platforma tip trasura realizata din cadru metalic confectionat din teava cu diametrul de 76 mm imbracat cu placi de compozit in care sunt traforate ferestrele trasurii si pe care sunt aplicate rotile acesteia. Platforma este prevazuta cu podea din tabla ambutisata cu proeminente semisferice antiderapante.

- panou cu pietre de catarare din fibra de sticla

- scara metalica cu trepte din tabla antiderapanta si mana curenta

- 1 tobogan drept 2,5 m din fibra de sticla

- 1 tobogan drept 2,5 m dublu uniblat din fibra de sticla (etc..)





4. Casuta de joaca pentru copii in forma de ciuperca sau echivalent





Casuta va fi confectionata din lemn pe cadru metalic cu acoperis de fibra de sticla in forma de semisfera cu diametrul de 2 m, care va avea aspect de palarie de ciuperca rosie cu buline albe. Casuta va fi prevazuta cu cate doua bancute atat la interior cat si la exterior prinse direct pe casuta, ferestre decupate cu gradele metalice..(etc).





5. Masuta joaca pentru copii tip floare cu 6 scaunele ciuperca model 3 sau echivalent:





Descrierea din caietul de sarcini: Echipamentul este format dintr-un ansamblu monobloc masuta in forma de floare cu 6 scaunele in forma de ciuperca, confectionate din fibra de sticla. Intreg ansamblul este sustinut de un cadru metalic confectionat din teava rectangulara 20x40 mm. Blatul va fi sub forma de flaore, iar scaunele sub forma de ciuperca ()6 scaunele

. Masa va fi de culoare alb spicuit cu rosu, iar cele 6 scaunele ciuperca vor avea piciorul alb si palaria (sezutul scaunelului) rosie cu buline albe. (etc..)





Licitatie cu o valoare estimata initial la peste 175 milioane euro, anulata in acest an dupa un articol HotNews.ro: Cum si-a motivat atunci decizia primarul PSD Robert Negoita

1. Ansamblu complex de joaca 'catel' 3D

2. Ansamblu complex de joaca 'crocodil' 3D

3. Ansamblu complex de joaca 'dinozaur 3D; totem'

4. Ansamblu complex de joaca 'mamut' 3D:

5. Ansamblu complex de joaca 'elefant 3D'

Ce actionari si afaceri are Lavitex Prod: Contracte cu SRI si Ministerul Apararii Nationale

o noua licitatie deschisa pentru achizitia de mobilier urban, echipamente pentru terenuri de joaca si echipamente de fitness, contract in valoare estimata fara TVA de peste 26,6 milioane lei (peste 5,8 milioane de euro), potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii (SEAP). (). Licitatia are trei loturi, primul fiind pentru locuri de joaca, celelalte doua - fitness si mobilier urban.Mai exact, Primaria lui Negoita vrea sa incheiepentru o perioada de, contractele subsecvente urmand a se atribuiIn documentatia licitatiei (), Primaria solicita in mod expres echipamente de joaca, pe care le descrie in amanunt, la capatul descrierii specificand: "pentru toate specificatiile tehnice se va citi 'sau echivalent'".- o platforma construita in forma unui vapor realizata din cadru metalic imbracat cu placi din compozit cu grosime de 15 mm.va fi functionala, utilizatorii vor putea patrunde in interiorul acesteia si va fi prevazuta cu ferestre decupate in placile de compozit. Platforma tip vapor va fi prevazuta cu podea din placi de compozit, mana curenta metalica de jur imprejur si suporti de prindere pentru:- scara de urcare metalica cu trepte metalice antiderapante.- tobogan 3,5 m dublu uniblat din fibra de sticla cu inaltime de cadere 1,65 mtobogan 2,5 m din fibra de sticla cu inaltime de cadere 1 mAnsamblul de joaca va mai cuprinde:- o platforma metalica confectionata din teava rotunda cu diametrul de 76 mm prevazuta cu podet din tabla ambutisata cu proeminente semisferice antiderapante, gardut cu mana curenta si scara de urcare metalica cu trepte antiderapante.Intre cele 2 platforme va fi montatacu diametrul de 80 mm si mana curenta din franghie care va avea rol de a testa abilitatile de echilibru ale utilizatorilor."Primaria Sectorului 3, condusa de primarul PSD Robert Negoita, a anulat in data de 3 februarie 2017 o licitatie cu o valoare estimata initial la peste 175 milioane de euro Primaria voia sa cumpere, printre altele, echipamente de joaca sub forma de catel 3D cu os in gura sau dinozaur 3D mancand un hamburger, iar HotNews.ro a semnalat ca produsele cerute se regasesc pana la detaliu in oferta unei firme din Breaza. Primaria a sustinut atunci ca a fost nevoita sa demareze de urgenta aceasta achizitie si ca din cauza grabei a fost comisa o eroare in estimarea cantitatilor maximale aferente acordului-cadru, ceea ce a dus la anularea procedurii.Primaria solicita in mod expres echipamente de joaca inedite, pe care le descrie in amanunt, la capatul descrierii specificand: "pentru toate specificatiile tehnice se va citi 'sau echivalent'".Produsele in forma ceruta de Primaria lui Negoita se regaseau deja pana la detaliu in oferta aceleasi firme din Breaza -Ansamblul de joaca contine:- O figurina 'catel' de dimensiuni mari H=3M , L=4.5M din fibra de sticla confectionata cu forme apropiate de cele a unui catel real. Catelul va fi realizat in maniera 3D (tridimensional), cu forme si culoare cat mai naturale, ce dau impresia utilizatorilor ca au in fata un catel adevarat. Figurina va fi realizata prin sculptura /frezare 3D dintr-un material (bloc )care sa confere suport de rezistenta pentru stratul de fibra de sticla de grosime 5mm care va fi bine finisat , vopsit si pictat astfel incat figurina 'catel' sa semene cu unul real . Figurina 'catel' va fi realizata in pozitie de sezut cu capul si picioarele din fata ridicate astfel incat in gura catelului , va fi amplasat un os lung de 5.3 m lungime realizat deasemeni prin sculptura /frezare 3D cu armatura metalica rezistenta la interior,pt a putea fi prinse in stanga si in dreapta botului catelului cate un modul oscilant de leagan cu lanturi galvanizate si scaune din fibra de sticla cu protectie. Pe spatele figurinei - catel va fi realizat prin sculptura /frezare 3D un tobogan cu alunecare de la cap spre coada .Ansamblul de joaca contine:- O figurina crocodil cu gura cascata , de dimensiuni mari : L=12 M l=2.5m si H= 8m din fibra de sticla confectionata cu forme apropiate de cele a unui crocodil real. Crocodilul va fi realizat in maniera 3D (tridimensional), cu forme si culoare cat mai naturale, ce dau impresia utilizatorilor ca au in fata un crocodil adevarat. Figurina va fi realizata prin sculptura /frezare 3D dintr-un material (bloc )care sa confere suport de rezistenta pentru stratul de fibra de sticla de grosime 5mm care va fi bine finisat , vopsit si pictat astfel incat figurina crocodil sa semene cu un crocodil real . Figurina 'crocodil' va avea realizat pe spatele acesteia prin sclptura /frezare3D un tobogan care pleaca de la terminatia cozii de la inaltime de 4m si coboara pana la nivelul solului prin gura deschisa a acesteia.Ansamblul de joaca contine:- O figurina 'dinosaur' in pozitie sezut 'mancand un hamburger' confectionata cu forme apropiate de cele a unui dinosaur din fibra de sticla .Dimensiuni figurina :L=4.3m, l=1.8m H=3.6M . Dinozaurul va fi realizat in maniera 3D (tridimensional), cu forme si culoare cat mai naturale, ce dau impresia utilizatorilor ca au in fata un dinozaur adevarat. Figurina va fi realizata prin sculptura /frezare 3D dintr-un material (bloc) care sa confere suport de rezistenta pentru stratul de fibra de sticla de grosime 5mm care va fi bine finisat , vopsit si pictat astfel incat figurina 'dinosaur' sa dea impresia unui dinosaur . Pe spatele figurinei 'dinosaur' va fi realizat prin sculptura /frezare 3D un tobogan cu alunecare din interiorul dinozaurului spre coada . Deasemenea in burta dinozaurului va fi realizata prin frezare o platforma de stationare de pe care utilizatorul va avea acces la tobogan. Figurina va fi prevazuta si cu o scara metalica cu mana curenta care serveste la urcarea utilizatorilor pe platforma figurinei.- O figurina 'mamut' din fibra de sticla de dimensiuni :L=3.6, l=1.5m H=2.55m confectionata in maniera 3D (tridimensional), cu forme si culoare cat mai naturale, ce dau impresia utilizatorilor ca au in fata un mamut adevarat. Figurina va fi realizata prin sculptura /frezare 3D dintr-un material (bloc )care sa confere suport de rezistenta pentru stratul de fibra de sticla de grosime 5mm care va fi bine finisat , vopsit si pictat astfel incat figurina 'mamut' sa semene cu unul real. Doua platforme prevazute cu cate un tobogan drept 3.5m din fibra de sticla cu inaltime de cadere de 1,65 m dispuse lateral (in stanga si in dreapta elefantului). un turnulet cu acoperis viu colorat dispus pe spatele mamutului , astfel incat acesta sa faca legatura intre cele doua platforme. Atat cele doua platforme cat si turnuletul vor fi prevazute cu podea metalica antiderapanta si gardut de protectie metalic. Urcarea in complexul de joaca va fi asigurata cu ajutorul a 2 scari metalice, cu mana curenta, amplasate pe cele doua platforme.Ansamblul de joaca contine:- O figurina elefant din fibra de sticla confectionat in marime naturala cu forme apropiate de cele a unui elefant real. Dimensiuni figurina :L=3.6M,l=1.5,H=2.4M Elefantul va fi realizat in maniera 3D (tridimensional), cu forme si culoare cat mai naturale, ce dau impresia utilizatorilor ca au in fata un elefant adevarat. Figurina va fi realizata prin sculptura /frezare 3D dintr-un material (bloc )care sa confere suport de rezistenta pentru stratul de fibra de sticla de grosime 5mm care va fi bine finisat , vopsit si pictat astfel incat figurina elefant sa semene cu un elefant real . Figurina elefant va fi prevazuta la fiecare picior cu placuta metalica gaurita incastrata in `structura acestuia pentru a se putea prinde armaturile metalice de montare in fundatiile de beton., cu sediul in Breaza, judetul Prahova, este detinuta de- 5% din capitalul social - si- cu 95% din capitalul social,, "societatea Lavitex Prod a derulat, in ultimii ani, peste 1.100 de contracte cu institutii de stat, majoritatea cu atribuire directa (doar 25 dintre ele fiind castigate in urma unor licitatii), in valoare totala de peste 2,3 milioane de euro. Pe lista de clienti care au acordat contracte prin atribuire directa firmei - care se ocupa cu amenajarea de spatii verzi si confectionarea de jucarii, mobilier stradal si de birouri, scene, pubele si cosuri de gunoi sau cabine de vot se regasesc Serviciul Roman de Informatii, unitati ale Ministerului Apararii Nationale, dar si primarii conduse de edili condamnati sau anchetati pentru coruptie (Primaria Buzau, in mandatul lui Constantin Boscodeala, condamnat la 5 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu; Primaria Onesti, in mandatul lui Laurentiu Neghina, condamnat pentru mita la bacalaureat, iar lista ar putea continua)".