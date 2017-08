Fiscul reclama TVA de 175 de milioane de euro de la elvetienii Alpiq

Alpiq afirma luni, intr-un comunicat, ca va folosi toate caile legale de recurs, atat la nivel local cat si international. Elvetienii contesta atat principiul de calculare a sumei cat fi valoarea sa.Potrivit sursei citate, este vorba de un proiect de decizie iar Alpiq isi va prezenta argumentele in fata Fiscului roman.Grupul energetic spune ca filiala sa Alpiq Energy SE, care are sediul la Praga si opereaza in special in Romania, a respectat intotdeauna legile.In ceea ce priveste temerile analistilor ca provizioanele de 80 de milioane de franci constituite la sfarsitul anului 2016 nu vor fi suficiente pentru a acoperi eventualele pagube, un purtator de cuvant a precizat ca "Alpiq dispune de lichiditati solide".