Fermierii au ajuns la capatul rabdarii: asistatii sociali nu vor sa lucreze ca zilieri pentru ca pierd ajutoarele

O alta solutie in opinia LAPAR ar fi ca ajutoarele sociale sa nu mai fie acordate celor apti de munca, ci doar acelora care au reala nevoie, care in mod evident nu pot munci, care sunt grav bolnavi, sau au o varsta inaintata si nu au nicio sursa de intretinere a existentei. "Este complet nefiresc ca aceia care pot munci sa traiasca din ajutoare sociale si la fel de nefiresc este ca statul, odata ce le acorda ajutoare sociale si acestora, sa nu le permita sa munceasca prin suspendarea, incetarea si rambursarea ajutoarelor", mai arata LAPAR.LAPAR mai cere simplificarea modalitatii de inregistrare in registrul de evidenta a zilierilor, in sensul ca in ascesta sa fie inregistrati zilierii cand s-au prezentat pentru prima data la munca, cand li se face instructajul privind securitatea si sanatatea in munca. Inregistrarea zilnica a acestora in registru ocupa foarte mult timp in mod inutil. Odata ce acestia s-au declarat apti de munca si au fost instruiti privind securitatea si sanatatea in munca de la bun inceput, ulterior este suficient sa li se intocmeasca pontaj zilnic de cate ori se prezinta la munca si stat de plata unde semneaza de primirea banilor. Procedura actuala de intocmire a registrului de evidenta a zilierilor este anevoioasa, excesiva si inutila, ingreunand foarte mult activitatea beneficiarilor, motiv pentru care se impune a fi reformata, simplificata si eficientizata in asa fel incat sa vina in sprijinul tuturor", explica LAPAR.Potrivit comunicatului, foarte multe activitati din domeniul agricol au caracter ocazional si pentru acestea nu pot fi angajati muncitori cu contract individual de munca permanent. Aceste activitati au nevoie de forta de munca necalificata doar ocazional in diferite perioade ale anului si ar trebui realizate prin angajarea de muncitori zilieri.Muncitorii zilieri care lucreaza in agricultura fac parte din cea mai vulnerabila patura sociala si sunt in acelasi timp beneficiari ai ajutoare sociale platite de stat, se mai arata in comunicat.Muncitorii zilieri trebuie inregistrati in registrul de evidenta a zilierilor care se comunica in extras catre Inspectoratele Teritoriale de Munca pana cel tarziu la data de 5 a lunii urmatoare pentru luna precedenta. Deasemenea impozitul de 16% retinut fiecarui muncitor zilier se vireaza lunar la bugetul de stat, iar prin Declaratia 205 se transmit analitic la ANAF datele de identificare pentru fiecare persoana in parte, precum si impozitul retinut si virat, precizeaza LAPAR.Pentru acordarea ajutoarelor sociale beneficiarii acestora trebuie sa prezinte adeverinte eliberate de ANAF privind veniturile impozabile realizate, iar periodic Agentiile pentru Prestatii Sociale verifica la ANAF veniturile realizate de beneficiarii ajutorului social aflat in plata.Astfel, beneficiarii de ajutoare sociale care au realizat venituri impozabile din munca ocazionala desfasurata ca zilieri, pierd dreptul la ajutor social pentru perioada urmatoare si sunt obligati sa il restituie pe cel considerat incasat necuvenit.Cum veniturile realizate din munca ocazionala desfasurata ca zilieri nu au caracter permanent beneficiarii acestora refuza sa mai munceasca ca zilieri, sau daca accepta sa munceasca cu ziua nu sunt de acord sa o faca legal, nu vor sa fie inregistrati in registrul de evidenta a zilierilor si nu accepta plata in conditiile legii, pentru ca daca sunt identificati cu venituri isi pierd ajutoarele sociale, mai explica LAPAR."Acest fenomen genereaza consecinte economice si sociale nocive dupa cum putem mentiona imposibilitatea desfasurarii activitatii pentru lipsa fortei de munca ziliere, sustragerea de la plata a impozitului pe venit, incurajarea muncii la negru, degradarea starii materiale a celei mai vulnerabile paturi sociale, incurajarea acesteia sa nu mai munceasca, iar pe perioda lunga imposibilitatea acesteia sa-si depaseasca conditia. Fermierii sunt astfel obligati sa-si faca lucrarile impinsi sa accepte munca la negru si, incalcand legea, sa riste sanctiunile foarte mari prevazute de Legea nr. 52/2011", se arata in comunicat.Veniturile din ajutoare sociale sunt considerate sigure si permanente, iar veniturile din munca cu ziua sunt ocazionale si nu sunt considerate sigure de acest segment social.In aceste conditii, LAPAR considera ca ar fi utila modificarea legii si exceptarea veniturilor din munca ziliera de la calculul veniturilor in vederea stabilirii ajutoarelor sociale."Faptul ca beneficiarii ajutoarelor sociale realizeaza venituri din munca ocazionala nu este de natura sa le schimbe pe loc starea de vulnerabilitate si nu se poate presupune ca nu mai au nevoie de ajutoare sociale, dar le poate ameliora nivelul de trai si le poate schmba astfel modul de abordare fata de munca.Aceasta exceptie ar fi o masura justa si pozitiva cu efecte profitabile pe plan economic si social. Statul ar incasa in mod corect impozitele pe venit din munca ziliera, fermierii si-ar putea efectua lucrarile asigurandu-si forta de munca de care au nevoie, s-ar consolida constiinta necesitatii muncii, multi zilieri ar putea fi incadrati permanent in munca, patura vulnerabila ar putea fi redusa si in acest fel ar putea scadea presiunea asupra bugetului public. Reglementarile care au generat acest fenomen afecteaza toate domeniile de activitate din economia nationala care au nevoie de forta de munca ziliera, iar exceptia propusa nu are nici un impact negativ asupra bugetului consolidat", se precizeaza in comunicat.In acest sens, LAPAR propune modificarea legii in sensul exceptarii venitului din munca ziliera de la calculul veniturilor in vederea stabilirii ajutoarelor sociale, prin completarea art. 8 alin (1) din Legea nr. 416/2001 cu aceasta exceptie.