Romania, o piata mai mare decit Argentina si comparabila cu Brazilia pentru exportatorii spanioli

Romania, pe de o parte, s-a clasat pe locul optsprezecea in exporturile spaniole, cu trei pozitii mai ridicate decat in 2015, si pe locul al treizeci ca tara furnizoare. Spania a ramas ca a opta tara clienta si al treisprezecea furnizor."Romania se confrunta cu o perioada de boom economic, datorita consumului, dar si o dezvoltare tot mai mare a industriei si a serviciilor. Este o piata interesanta pentru companiile spaniole care pot beneficia de schimbari si oportunitati care prezinta situatia favorabila acum", a declarat pentru HotNews consilierul Biroului Comercial al Ambasadei Spaniei la Bucuresti, Miguel Angel Martinez, cu motivul ca astazi se sarbatoreste ziua Spaniei.Masini si aparate mecanice (27,19%); autovehicule, tractoare (20,27%); imbracaminte (4,73%); carne (4,23%); si aparate si echipamente electrice (3,88%). concentra cea mai mare parte a exporturilor spaniole.In ceea ce priveste importurile, cele mai importante sectoare au fost autovehiculele, tractoarele (27,29%); cereale (10,67%); masini si aparate mecanice (9,24%); aparate si echipamente electrice (6,95%); si articole de imbracaminte (6,03%)."Nu exista nicio indoiala ca ramane mult de facut pentru a ajunge la o convergenta cu restul partenerilor sai comunitari, dar Romania are potentialul de a juca un rol economic mai important. Pentru a face acest lucru, autoritatile tarii trebuie sa faciliteze dezvoltarea economica a tarii, cu masuri structurale pentru a simplifica dezvoltarea afacerilor in Romania si pentru a permite investitorilor spanioli sa ofere un orizont legislativ stabil si sigur ", spune pentru HotNews, Carlos Sanz, presedinte al Asociatiei companiilor spaniole din Romania (ASEMER), care s-a nascut in 2013, cu scopul de a promova si de a imbunatati relatiile economice dintre cele doua tari."Aceasta tara s-a schimbat foarte mult de cind am ajuns in 1999, apropiindu-se zilnic de standardele tarilor din zona. Este adevarat ca trebuie sa luam mai multi pasi, dar este, de asemenea, necesar ca romanii isi dau seama ce au facut si ce pot face", continua Sanz, care au vazut cum creste interesul companiilor spaniole in Romania.De asemenea, companiile spaniole au primit licitatii in Romania pentru o suma de 3,783 milioane de euro: 554,17 milioane in 2011; 403,24 milioane in 2012; 125,84 milioane in 2013; 116, 29 milioane in 2014; 438,88 milioane in 2015; si 559,53 milioane in 2016."Spania poate si trebuie sa fie un factor important in dezvoltarea Romaniei. Experienta noastra in absorbtia fondurilor, experienta companiilor noastre in sectoare precum infrastructura, energia, caile ferate, planificarea urbana, sanatatea, turismul, intre alte, si in special relatiile stranse dintre cele doua tari cu mai mult de un milion de romani care traiesc in tara noastra ar trebui sa faca pentru a vedea autoritatilor romane ca Spania, administratia sa si companiile sale sunt parteneri loiali in dezvoltarea acestei tari si ar trebui, permiteti-mi expresia, 'sa intoarceti capul' pentru companiile spaniole care cauta in America Latina si a vedea in Romania o tara, de asemenea din limba latina, cu legaturi stranse cu Spania, membru al clubului UE si posibil cap de pod pentru pietele din apropiere", conchide Sanz.Romania, care a fost in masura sa absoarba unele 26.000 milioane de euro din fonduri europene, a crescut PIB-ul sau de 98.000 de milioane de euro in 2007 la 158.000, in timp ce investitiile straine directe s-a dublat la 64.000 milioane inregistrate anul trecut.Unul dintre sectoarele cheie pentru companiile spaniole din Romania este potentialul de a imbunatati reteaua de infrastructura slaba prin numeroase licitatii publice de mare interes in cai ferate, autostrazi, sosele si metrou."In ultimii 15 ani s-a inregistrat o crestere cu adevarat extraordinara a relatiilor dintre Romania si Spania, asociata in principal cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Comertul dintre Romania si Spania s-a inmultit cu 12, ceea ce este impresionant. Spania este acum un partener foarte important pentru Romania: suntem a doua destinatie a romanilor din strainatate, a opta piata pentru exporturile sale si a celui de-al noualea investitor din tara. Spania are o imagine buna in Romania, ceea ce reprezinta si un mare avantaj", sublineaza Martinez.