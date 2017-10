Premierul Mihai Tudose, dupa intalnirea cu patronatele: Split TVA nu se va mai aplica pentru toate firmele incepand cu 2018, ci doar pentru cele aflate in insolventa, faliment, cele care inregistreaza datorii in plata TVA si companiile de stat

Premierul Mihai Tudose i-a asigurat pe reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR), cu care s-a intalnit luni, ca masura split TVA va fi modificata si flexibilizata in dezbaterile din Parlament, in concordata cu propunerile rezultate din discutiile cu reprezentantii mediului de afaceri. Astfel, colectarea defalcata a TVA nu se va mai aplica pentru toate firmele incepand cu 2018, ci doar pentru cele aflate in insolventa, faliment, cele care inregistreaza datorii in plata TVA, companiile cu capital de stat, potrivit unui comunicat al Guvernului."Vom veni in scurt timp cu o noua forma a colectarii defalcate a TVA, care va raspunde solicitarilor formulate in aceasta perioada de reprezentantii mediului de afaceri", a spus Tudose.Potrivit Guvernului, reprezentantii UNPR au salutat decizia Guvernului de a amenda mecanismul de colectare diferentiata a TVA. Totodata, au precizat ca trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat reprezinta, din punctul lor de vedere, o oportunitate care nu va afecta venitul net al salariatilor.Premierul si reprezentantii UNPR au agreat un mecanism de colaborare periodic, in cadrul caruia sa fie propuse si analizate masuri pentru imbunatatirea relatiei statului cu mediul de afaceri, stimularea incadrarii in munca si a competitivitatii, reducerea birocratiei, inclusiv in sensul cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene de catre mediul privat, promovarea firmelor romanesti pe pietele externe.La intalnirea de luni, de la Palatul Victoria, au mai participat vicepremierul Marcel Ciolacu, secretarul de stat din MFP, Daniela Pescaru, consilierii de stat ai premierului Ramona Lohan, Gabriel Andreescu si Felix Rache, precum si specialisti in fiscalitate.