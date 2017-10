Britanicii de la DS Smith cumpara cu 245 milioane dolari producatorii de ambalaje de hartie si carton EcoPack si EcoPaper, companii controlate de omul de afaceri Vladimir Cohn

Compania romaneasca are 350 de angajati la cele doua unitati si un business anual de aproximativ 50 milioane euro.DS Smith din Marea Britanie este producator de ambalaje de carton, hartie reciclata si ambalaje din plastic si spera ca achizitia ii va aduce economii in operatiunile viitoare.EcoPack produce in special ambalaje pentru industria bnurukor de rlarg consum, avand printre clienti aproape toti marii retaileri, dar si pentru producatorii de electrocasnice si electronice.EcoPack este cea mai veche fabrica de carton ondulat din Romania, fiind infiintata in 1921. Actualul actionariat a preluat pachetul majoritar de actiuni in 1997. Odata cu achizitia fabricii de hartie Celohart din Zarnesti in anul 2001 s-a decis schimbarea denumirii fabricii in EcoPaper.