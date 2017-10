MedLife preia spitalul si clinicile Polisano, operator din top 10 cele mai mari companii din sistemul medical privat din Romania

"Infiintat in anii '90, Polisano este primul grup complet integrat in domeniul medical din Romania. Acesta include o serie de patru clinici cu laboratoare proprii situate in Bucuresti si Sibiu, un spital privat - Spitalul European Polisano din Sibiu - recunoscut ca fiind unul dintre cele mai moderne si mai performante unitati spitalicesti din Romania, un centru de fertilizare in vitro si cea mai mare maternitate privata din Transilvania", potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.In acest comunicat se arata ca, in aproximativ 25 ani de activitate, Polisano a deservit cirvca 2,1 milioane de pacienti concentrati atat pe segmentul de retail, cat si corporate. Compania are in prezent peste 500 de angajati si a inregistrat la nivelul anului 2016 o cifra de afaceri de aproximativ 80 milioane lei.Potrivit sursei citate, "prin aceasta achizitie MedLife continua demersul de a consolida piata, dar si mandatul dat de actionari in ultima reuniune AGA, sedinta in cadrul careia s-a aprobat majorarea capitalului social si emiterea de obligatiuni pentru achizitii si dezvoltarea companiei"."Pentru noi, Polisano devine un parteneriat strategic important si, totodata, o dovada a angajamentului nostru pe termen lung de a extinde serviciile medicale de excelenta in beneficiul pacientilor in toate regiunile tarii. Avem un respect deosebit pentru calitatea serviciilor medicale si functionarea operationala din cadrul Polisano. Acestea sunt valorile care ne aduc impreuna si sunt increzator ca alaturarea Polisano ne va intari si mai mult pozitia de lider national in servicii medicale de inalta performanta", a declarat Mihai Marcu, director general MedLife, citat in acest comunicat."De-a lungul timpului Polisano a fost renunoscut la nivel national pentru calitatea serviciilor oferite, aparatura medicala din dotare, dar si pentru solutionarea unora dintre cele mai complexe cazuri medicale la nivel privat. Alaturarea la Grupul MedLife ne aduce un plus de valoare si, totodata, ne va ajuta sa sustinem demersul nostru de a oferi in permanenta servicii premium si o echipa medicala de exceptie, tuturor pacientilor, atat din zona de retail, cat si din cea corporate", a afirmat dr Ovidiu Gligor, administrator al Clinicilor si Spitalului Polisano.Tranzactia urmeaza sa fie analizata de Consiliul Concurentei."Daca toate conditiile vor fi indeplinite si se va finaliza achizitia Clinicilor Polisano, MedLife va ajunge la un numar de 6.300 angajati si va fi angajatorul a aproximativ 5% din medicii cu Autorizatie de Libera Practica din Romania si, probabil, a unui procent relevant al asistentilor medicali. Credem ca, atat Ministerul Sanatatii cat si CNAS ar trebui sa se consulte cu mediul privat asupra politicilor publice din sanatate si, inainte de orice modificari legislative, sa ne ofere o predictibilitate mai mare asupra evolutiei acestora. Avem nevoie sa gasim impreuna parghiile necesare pentru a motiva acesti profesionisti ca sa ramana in tara si sa ofere servicii medicale la cel mai inalt nivel conationalilor lor", a mai spus Mihai Marcu.MedLife a realizat prima achizitie in 2011 prin cumpararea pachetului majoritar din grupul de firme PDR Brasov. In cei 7 ani, compania a finalizat cu succes 16 achizitii. Ultima achizitie anuntata a fost Spitalul Humanitas din Cluj.Consultantii MedLife in tranzactia Polisano au fost TaxHouse pe partea de consultanta fiscala si Dima&Asociatii pe partea de consultanta juridica. Consultantii vanzatorului in tranzactie au fost PWC pe partea de consultanta in tranzactie si David&Baias pe partea de consultanta juridica.Actiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium, avand simbolul de tranzactionare 'M'.