[P] Cei mai dinamici antreprenori din Moldova vor fi premiati la Iasi in cadrul Galei "Campioni in Business" 2017

Betty Ice (Suceava), producator al brandului de inghetata cu acelasi nume

Elsaco Group (Botosani), cu afaceri in fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control si navigatie

Ava Star (Iasi), cu afaceri in domeniul prelucrarii produselor din carne

Casa Auto (Iasi), cu afaceri in comertul cu autoturisme usoare, de sub 3,5 tone

Paco Prod Serv (Vrancea), cu afaceri in comertul cu amanuntul

Balcanic C.P.P. (Vrancea), cu afaceri in domeniul fabricarii de ambalaje plastice

Aerostar (Bacau), cu afaceri in productia de componente pentru avioane

Pandora Prod (Vrancea), cu afaceri in productia de textile

Electric Plus (Bacau), activitati de fabricare a articolelor din material plastic pentru constructii

Salbac (Bacau), activitati de procesare a produselor din carne

Proinvest Group (Iasi), activitati de productie a profilurilor obtinute la rece

Proiectul "Campioni in Business", derulat in parteneriat de catre Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix Romania, include trei gale de premiere care au loc anual in regiunile Transilvania, Moldova si Muntenia.In acest an, evenimentul de debut are loc la Iasi si va fi urmat de galele de la Cluj-Napoca (9 noiembrie) si Bucuresti (15 noiembrie) in cadrul carora vor fi premiati antreprenorii si companiile cu performante remarcabile din aceste regiuni. In cadrul galei de la Bucuresti, reprezentantii partenerilor proiectului vor desemna si Antreprenorul Anului 2017.Premiile sunt acordate in functie de evolutia cifrei de afaceri, a profitului si a numarului de angajati, dar si a altor criterii ce tin de reputatia, implicarea in comunitatile locale si eficienta activitatilor desfasurate de companiile respective.La editia de anul trecut au fost premiate 12 companii, grupate in patru categorii in functie de cifra de afaceri:"Campioni in Business" este un program care descopera, promoveaza si premiaza cei mai dinamici antreprenori romani care creeaza si mentin locuri de munca, aduc valoare prin inovatie si contribuie in mod semnificativ la bugetele locale si de stat.Pentru mai multe detalii despre program, puteti accesa website-ul http://www.campioniinbusiness.ro/ si pagina de Facebook https://www.facebook.com/campioniinbusiness?fref=ts