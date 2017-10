Dedeman renunta la o investitie de 20 de milioane de dolari in Republica Moldova din cauza birocratiei excesive

In toamna anului 2015, Primaria Municipiului Chisinau a refuzat eliberarea certificatului de urbanism la proiectarea obiectivului respectiv, arata si agora.md . Autoritatea a invocat ca ar fi necesara schimbarea codului de folosinta a terenurilor in Planul Urbanistic General. Beneficiarii s-au conformat tuturor cerintelor inaintate de autoritatile publice. Proiectul fost avizat de autoritatile competente parcurgand toate procedurile necesare.In decembrie 2016, dupa multiple amanari, proiectul a fost transmis de catre Primarie Consiliului Municipal Chisinau pentru a fi aprobat definitiv. Din acel moment proiectul a ramas blocat pana in prezent.Reteaua Dedeman si-a anuntat intentia de a veni pe piata Republicii Moldova in 2014. Conform acordului de atunci, peste 50 de cladiri vechi ale fostei fabrici de piele din oras urmau sa fie demolate, iar in locul lor urma sa fie construit un centru comercial cu 460 locuri de parcare si spatii verzi. Totodata, urmau sa fie create peste 200 de locuri de munca noi.Dedeman a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 5,25 mld. lei (1,17 mld. euro), devenind prima companie antreprenoriala romaneasca ce intra in categoria firmelor care ruleaza peste 1 mld. euro anual. Cresterea fata de 2016 a fost de peste 20% fata de anul anterior la 1,17 mld. euro sau 5,25 mld. lei, potrivit datelor companiei.