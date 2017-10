​Rodica Cazanciuc, verisoara lui Victor Ponta si sotia senatorului PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, a revenit ca director comercial la TAROM

Potrivit unei declaratii de avere completate in 6 octombrie 2017, Rodica Cazanciuc a revenit pe functia de director comercial in cadrul ooperatorului aerian national TAROM. Sotia senatorului PSD Robert Cazanciuc a mai fost director comercial la TAROM intre 2011 si 2013, moment dupa care a fost angajata ca Director de reglementare la Autoritatea Aeronautica Civila (AAC). Conform CV-ului , inafara de cei patru ani petrecuti la AAC, Rodica Cazanciuc a lucrat aproape toata viata la TAROM, incepand din 1994 dupa ce a terminat Facultatea de Mecanica din cadrul Politehnicii Bucuresti. Abia din 2011 a ajuns pe un post de director in cadrul TAROM, cel de Director Comercial.In 2012, PSD critica printr-un comunicat de presa functia ocupata de catre Rodica Cazanciuc in cadrul TAROM, acuzand ca "singura calitate a Rodicai Cazanciuc este aceea de a fi sotia unui PDL-ist", facand referire la Robert Cazanciuc, la acel moment secretar general la Ministerul de Externe in cadrul guvernului Boc.