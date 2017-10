Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata comercializarii de masini si utilaje agricole

Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere pe piata comercializarii de masini, utilaje si echipamente agricole, realizata intre producatori, importatori si distribuitori de astfel de produse. Potrivit unui comunicat de presa, autoritatea de concurenta suspecteaza ca mai multe companii concurente isi coordonau politicile comerciale in ceea ce priveste fixarea pretului de vanzare practicat.Companiile investigate sunt Agri-Alianta S.R.L., Agriromex A.D. S.A., Agrocomert Holding S.A., Agroconcept Impex S.R.L., Beyne Agrorom S.R.L., Claas Regional Center South East Europe S.R.L., Farm Tech S.R.L., General Leasing S.A., Ipso S.R.L., Irum S.A., Maschio-Gaspardo Romania S.R.L., Mewi Import Export Agrar Industrietechnik S.R.L., Nhr Agropartners S.R.L., Proinvest S.R.L., Riela Romania S.R.L., Tadis Agro S.R.L., Titan Machinery Romania S.R.L., Vaderstad S.R.L., precum si Asociatia Romana a Producatorilor si Importatorilor de Masini Agricole (APIMAR).In cadrul acestei investigatii, Consiliul Concurentei a desfasurat inspectii inopinate la sediile unor companii, iar documentele ridicate se afla in analiza autoritatii de concurenta, in cadrul procedurii specifice de investigatie.In situatia in care Consiliul Concurentei va constata incalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care coopereaza cu autoritatea de concurenta, in cadrul programului de clementa, pot obtine imunitate la amenda sau reduceri substantiale ale amenzilor.Inspectiile inopinate constituie o etapa preliminara a investigatiei, iar efectuarea lor nu reprezinta o antepronuntare a Consiliului Concurentei in ceea ce priveste existenta unei incalcari a Legii Concurentei.