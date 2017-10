[P] Crestere de 9,5% a afacerilor antreprenoriale din Moldova. Cei mai dinamici 16 antreprenori premiati la Gala Campioni in Business de la Iasi

16 companii din regiunea Moldovei au fost premiate ieri, la Iasi, in cadrul Galei "Campioni in Business" pentru rezultatele de business remarcabile obtinute in ultimul an. Antreprenorii din regiunea Moldova au inregistrat un ritm de crestere de 9,5% in ceea ce priveste cifra de afaceri in 2016 fata de 2015 si o majorare a profitului brut de 24,1% fata de anul anterior, conform unei analize realizate in cadrul proiectului "Campioni in Business" pe cele mai mari 2.850 de companii antreprenoriale din Romania.





In plus, cifra de afaceri inregistrata per salariat in 2016 a fost de 477 mii de lei, in crestere cu 1,7% fata de 2015





Totodata, conform studiului, Moldova este regiunea cu cea mai insemnata majorare a numarului de salariati (7,7%), avand in 2016 si cel mai mare profit brut per salariat (34 mii lei). In ceea ce priveste evolutia profitului net, Moldova a inregistrat o crestere de 25,5%.





Ca in fiecare an, la deschiderea oficiala a evenimentului de la Iasi au participat reprezentantii initiatorilor proiectului: Serban Roman (Country Director, Enterprise Investors), Anca Petcu (Director Executiv Retea Corporate, BCR), Mihai Anita (Partener, Liderul Echipei de Servicii pentru Companiile Antreprenoriale si Afacerile de Familie, PwC Romania) si Irina Anghel-Enescu (Fondator si Presedinte Triple Helix).





Pe scena Galei, au urcat doi invitati speciali: actorul Marius Manole care a vorbit publicului despre performanta si Ana Maria Branza, campioana olimpica la scrima, care le-a vorbit invitatilor despre succes si provocarile intalnite de-a lungul carierei sale. Discursurile lor au fost urmate de un duel demonstrativ al lotului junior feminin de la Centrul National de Sabie, Iasi.











Printre criteriile in functie de care au fost acordate premiile s-au numarat: evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati, precum si contributia pe care companiile premiate au adus-o mediului de afaceri local sau regional in care isi desfasoara activitatea.





La categoria "Campioni in Business" cu cifra de afaceri mai mare de 15 milioane de euro au fost premiate urmatoarele companii:

Plantagro-Com , cu afaceri in domeniul agricol

, cu afaceri in domeniul agricol Comcereal Vrancea , cu afaceri in domeniul agricol

, cu afaceri in domeniul agricol Symmetrica, cu activitati de productie de pavele, borduri si rigole

La categoria "Campioni in Business" cu cifra de afaceri intre 3 si 15 milioane de euro au fost acordate premii urmatoarelor companii:

Electra , cu afaceri in domeniul echipamentelor electronice

, cu afaceri in domeniul echipamentelor electronice Alevia , cu activitati in domeniul distributiei de vitamine si suplimente

, cu activitati in domeniul distributiei de vitamine si suplimente Barleta, cel mai mare producator de ambalaje din hartie din Romania

Premii pentru continuitate in derularea afacerilor de succes si a rezultatelor de business exceptionale au fost acordate dupa cum urmeaza:

Agricola Bacau , producator de preparate din carne

, producator de preparate din carne Te-Rox Prod , producator de scaune auto pentru copii

, producator de scaune auto pentru copii Proinvest Group , activitati din domeniul constructiilor

, activitati din domeniul constructiilor Betty Ice , producator al brandului de inghetata cu acelasi nume

, producator al brandului de inghetata cu acelasi nume Pandora Prod , cu afaceri in domeniul produselor textile

, cu afaceri in domeniul produselor textile Grupul Balcanic, cu afaceri in domeniul fabricarii de ambalaje plastice

Premii speciale acordate in cadrul galei de la Iasi din acest an au fost obtinute de:

Comes, cu activitati in domeniul realizarii echipamentelor industriale

cu activitati in domeniul realizarii echipamentelor industriale Agricultorul , cu afaceri in domeniul agricol

, cu afaceri in domeniul agricol Quatro Group Distribution , cu activitati de distributie a produselor alimentare si a bauturilor

, cu activitati de distributie a produselor alimentare si a bauturilor Scarom, producator de scari din lemn si metal







Despre "Campioni in Business"





"Campioni in Business" este un program care descopera, promoveaza si premiaza cei mai dinamici antreprenori romani care creeaza si mentin locuri de munca, aduc valoare prin inovatie si contribuie in mod semnificativ la bugetele locale si de stat. Pentru mai multe detalii despre program, puteti accesa website-ul http://www.campioniinbusiness.ro/ si pagina de Facebook https://www.facebook.com/campioniinbusiness?fref=ts.