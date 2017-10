Ministerul Muncii vrea sa mareasca numarul de lucratori straini care sa acopere locurile de munca vacante din Romania

Ministerul Muncii considera ca este necesara suplimentarea contingentului de lucratori straini cu 3.000, avand in vedere necesitatea de a asigura forta de munca ceruta in unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperita de lucratorii romani."Conform celor comunicate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in perioada 01.07.2017 - 30.09.2017 a fost inregistarta o crestere semnificativa a numarului solicitarilor de eliberare a avizelor de angajare / detasare a lucratorilor straini si au fost eliberate 1800 de avize - o medie de 600 avize eliberate lunar, fata de media de 400 avize eliberate lunar in primele doua trimestre ale anului 2017, in prezent fiind in curs de solutionare 650 de cereri de avize de angajare/detasare", se arata in nota de fundamentare a proiectului de HG.Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in perioada ianuarie- august 2017, 58.848 de locuri de munca au fost declarate de catre angajatori, in mod repetat, ca fiind vacante. In primele opt luni ale anului 2017, media numarului de locuri de munca vacante declarate de catre angajatori, in mod repetat, a fost de 7.306.Practic, la elaborarea proiectului s-a tinut cont de dinamica eliberarii avizelor de angajare/detasare, care a inregistrat o crestere semnificativa fata de aceeasi perioada a anului 2016 si de deficitul inregistrat pe piata fortei de munca din Romania.Vezisau atasat proiectul