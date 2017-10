Consiliul Concurentei schimba conditiile pentru autorizarea fuziunilor si tranzactiilor din domeniul comertului alimentar/ Vor fi mai greu de autorizat tranzactiile care implica magazine ce se afla la distanta mai mica de 10 minute

Daca se va analiza un magazin de proximitate, se vor avea in vedere alte magazine de proximitate, cu suprafata mai mica de 400 mp, care se afla in aria de 10 minute de mers pe jos fata de magazinul analizat, dar si magazinele de dimensiuni medii si mari, intr-o arie de 10 minute de mers cu masina fata de magazinul analizat.Astfel, odata cu aplicarea noului mod de analiza, vor fi mai greu de indeplinit conditiile pentru ca autoritatea de concurenta sa autorizeze tranzactiile care implica magazine ce se afla la distanta mai mica de 10 minute.Autoritatea de concurenta a comandat un sondaj in sectorul de retail alimentar pentru a constata schimbarile aparute in comportamentul consumatorului atunci cand achizitioneaza bunuri de consum curent. Pe baza datelor si informatiilor obtinute in cadrul sondajului, Consiliul Concurentei a derulat o analiza suplimentara care a indicat o orientare a consumatorului roman catre formatele de comert modern - denumite generic "supermarket", in timp ce magazinele mici de cartier si piata agroalimentara reprezinta alternative putin exploatate de consumatori.Avand in vedere proximitatea magazinelor cu suprafete mici si specificul acestora, gama restransa de produse care acopera o nevoie urgenta si ocazionala si localizarea acestora la parterul blocurilor, de cele mai multe ori fara posibilitate de parcare, consumatorii aleg sa se deplaseze pe jos pentru a ajunge la aceste magazine. Analiza a reliefat faptul ca cei mai multi consumatori sunt dispusi sa se deplaseze maximum 10 minute pe jos pana la magazinele de proximitate de sub 400 mp.Pe de alta parte, pentru magazinele cu suprafete de vanzare medii si mari, de peste 400 de mp, respondentii aleg sa mearga cu masina personala si sunt dispusi sa aloce un timp de pana la 10 minute.Astfel, au fost identificate doua tipuri de magazine care necesita departajare atunci cand se analizeaza oferta produselor de consum curent apartinand comerciantilor cu amanuntul.Sunt magazine de comert cu amanuntul cu suprafata de vanzare mai mica de 400 de mp - magazine de proximitate (magazine mici de cartier, alimentare, buticuri, alte magazine sub 400 mp)Mai sunt magazinele de comert cu amanuntul cu suprafata de vanzare mai mare de 400 mp (supermarketuri/hipermarketuri/discounteri, respectiv magazinele cu suprafete intre 400- 2.500 mp si peste 2.500 mp; aceste magazine fac parte din comertul modern tip "supermarket").Atunci cand se va analiza piata relevanta in sectorul de retail alimentar Consiliul Concurentei va avea in vedere toate aceste aspecte constatate atat la nivelul municipiului Bucuresti, cat si la nivel national.Pe de alta parte, definitia concreta a pietei relevante geografice poate diferi in functie de pietele geografice locale, de distributia teritoriala a magazinelor, de suprafetele diferite ale acestora pe fiecare piata locala si alte elemente relevante de ordin local.La cazurile derulate pana acum, in cadrul analizei privind concurenta dintre hiper/supermarketuri, discounteri si alte magazine similare (cum ar fi magazinele de cartier/proximitate) se aveau in vedere in zonele delimitate de parcurgerea unei distante de 10 - 30 de minute de mers cu autoturismul in jurul magazinelor achizitionate.Consiliul Concurentei a autorizat cu conditii mai multe tranzactii pe piata de retail alimentar dupa ce a analizat efectele pe care aceste tranzactii le pot avea pe piata.Astfel, tranzactia prin care Carrefour Nederland BV a preluat magazinele Billa a fost autorizata cu conditia ca Carrefour sa cesioneze trei supermarketuri active pe piata din Braila, respectiv doua magazine Carrefour Market si un magazin Billa. De asemenea, Carrefour s-a angajat sa nu se implice in activitatile cesionate pe o perioada semnificativa, de cel putin 10 ani.Achizitionareaa 20 de magazine Real de catre Auchan a fost autorizata cu conditia ca pe doua piete relevante, Craiova si Targu Mures, sa nu creasca preturile de vanzare cu mai mult de 5 % fata de media preturilor altor magazine din retea, pentru o perioada de 3 ani. De asemenea, acesta si-a asumat obligatia de a nu deschide noi magazine pe cele doua piete relevante, pentru o perioada de 5 ani.SC Mega Image SRL a preluat 20 de magazinele apartinand SC Angst Retail SRL: in urma interventiei Consiliului Concurentei, Mega Image a renuntat la achizitionarea magazinului Angst Perla si s-a angajat sa cesioneze magazinele Angst Amzei si Angst Academiei si sa nu se implice in activitatile cesionate decat dupa trecerea unei perioade semnificative de 10 ani.