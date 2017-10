Recruteaza talente pe HotNews

In piata muncii din Romania, recrutarea candidatilor este tot mai dificila. Potrivit unui studiu realizat de platforma de recrutare SmartDreamers la inceputul acestui an, aproximativ 80% dintre companii afirma ca au dificultati in gasirea candidatilor potriviti. Tinand cont de acest context, am decis sa lansam o sectiune de joburi pe site-ul HotNews, unde companiile pot posta anunturi de angajare, iar candidatii pot aplica in doar cateva minute. Cu 2.4 milioane de cititori in fiecare luna, oferim companiilor expunere catre o baza extinsa de potentiali candidati.





Spre deosebire de platformele clasice de recrutare, prin postarea joburilor pe HotNews.ro, companiile vor atinge o audienta extinsa de candidati pasivi (non-job seekers). Acest tip de audienta se potriveste pentru majoritatea joburilor care au un grad de acoperire scazut.





Sectiunea de joburi este dezvoltata in parteneriat cu SmartDreamers , platforma recruitment marketing prezenta in Romania din 2014. Postarea unui job pe HotNews si aplicarea la acesta sunt simplificate, aplicatia de recrutare fiind usor de utilizat. Joburile pot fi postate atat de pe HotNews.ro, cat si direct din contul SmartDreamers pentru companiile care sunt deja inregistrate acolo.





Introducerea sectiunii "Jobs" pe HotNews.ro vine ca o completare a continutului complex si obiectiv pe care il oferim zilnic cititorilor nostri. Cei care acceseaza site-ul nostru sunt interesati de ultimele schimbari si noutati din economie, administratie, cultura sau domeniul social. La acestea se adauga si noul tip de content, unul util pentru toti cei care vor sa isi dezvolte cariera in cele mai dinamice companii din tara, indiferent de varsta, interese sau experienta.





Care sunt beneficiile pentru companii?

Care sunt beneficiile pentru candidati?





Poti vedea cele mai noi joburi pe sectiunea de cariere HotNews accesand urmatorul link http://www.hotnews.ro/jobs

Expunerea insemnata. Cu aproape 12,5 milioane de vizite, traficul HotNews duce joburile catre un numar mare de candidati. Pe HotNews, o companie isi dezvolta brandul de angajator datorita numarului mare de persoane care au acces la ultimele noutati despre un brand. Totodata, afisarea aplicatiei in zone cheie ale site-ului nostru ofera companiilor o vizibilitate sporita. Postarea jobului in sectiunea de cariere este simpla, usurand procesul prin care trec recrutorii in promovarea unui anunt de angajare.Cele mai dinamice companii din Romania isi prezinta joburile pe HotNews, iar site-ul devine un loc de dezvoltare a carierei, pe langa cea mai importanta sursa de stiri din tara.