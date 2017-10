Organizatia Patronala a Producatorilor de BCA isi exprima "profunda nemultumire" fata de masurile Guvernului privind modificarea Codului Fiscal

PRO BCA sustine ca transferul sarcinii fiscale a obligatiilor privind contributiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat nu este o masura care sa vina in sprijinul mediului de afaceri sau al angajatilor, ci doar o masura insuficient fundamentata si analizata si care a atras o multitudine de supozitii si interpretari referitoare la o scadere viitoare a veniturilor nete ale salariatilor ca urmare a aplicarii acestei masuri. "Pozitia noastra ramane aceeasi, si anume, de pastrare a sistemului actual de plata a contributiilor sociale, cu repartizarea acestora intre companie si salariati. Consideram oportuna mentinerea in analiza a posibilitatii de reducere a procentului de 16% aferent impozitului pe salarii, in cazul in care nivelul deficitului bugetar permite acest lucru", se arata in comunicatul de presa.Potrivit acestuia, taxa de solidaritate sau contributia asiguratorie pentru munca, o alta masura de crestere a gradului de fiscalitate, este lipsita de logica. "Suntem in total dezacord cu introducerea acestei noi taxe si solicitam si pe aceasta cale scoaterea acestei noi taxe din discutie si mentinerea contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale la nivelul de 0.25%", precizeaza PRO BCA.Organizatia patronala mai arata ca o alta masura care genereaza costuri suplimentare este cea rezultata din OUG 60/2017, care modifica Legea 448/2006, prin care se ajunge la dublarea costurilor pe care le au companiile care au mai mult de 50 de salariati si nu au 4% din personal angajat din randul persoanelor cu dizabilitati. "In plus, prin eliminarea posibilitatii de reducere a acestei taxe (pana la scutirea totala) pentru firmele care cumparau produse de la unitatile protejate (societati care produc cu ajutorul persoanelor cu handicap angajate), Guvernul creeaza un total dezechilibru atat in bugetele companiilor mijlocii si mari, cat si in ceea ce priveste inchiderea acestor unitati protejate care nu vor mai avea piata de desfacere. Astfel, avem in discutie o modificare legislativa cu consecinte grave date fiind viitoarele disponibilizari in randul persoanelor cu dizabilitati ca o consecinta directa a unei legi care ar fi trebuit sa le protejeze. Solicitam revenirea la sistemul initial, respectiv o taxa de 50% din salariul minim pe economie pentru fiecare persoană cu dizabilitati care nu a fost angajata de societate (pana la cota de 4% personal cu dizabilitati prevazuta si initial de lege) si revenirea la prevederea din lege prin care societatile isi pot reduce aceasta taxa pana la scutirea totala in cazul in care achizitioneaza bunuri de la unitati protejate", se mai precizeaza in comunicat.Reprezentantii producatorilor de BCA sustin ca toate aceste costuri suplimentare (cresterile de preturi pentru gaz, curent, combustibil, cheltuieli salariale etc) vor fi transferate in piata, transpunandu-se in produse finite cu preturi mai mari. In caz contrar, companiile vor deveni neprofitabile si vor intra in insolventa. Preturile mai mari pentru produsele autohtone inseamna o scadere a competitivitatii fata de produsele de import, conducand astfel la reanalizarea afacerilor pe care investitorii straini le au in Romania si eventuale decizii de inchidere a unitatilor de productie si relocarea in zone mai favorabile din punct de vedere al costurilor si fiscalitatii. Astfel putem ajunge in situatia ca pe viitor sa importam bunurile pe care astazi le producem, mai arata PRO BCA."Consideram ca un program menit sa stimuleze mediului de afaceri si sa reduca fiscalitatea, asa cum este cel propus de actualul Guvern, are o serie de masuri, printre care si cele detaliate mai sus, cu efecte contrare scopului urmarit, astfel incat se impune revizuirea urgenta a programului, consultarea cu mediul de afaceri si luarea masurilor care se impun in vederea corectarii acestor situatii ingrijoratoare pentru ceea ce inseamna viitorul afacerilor in Romania", se mai arata in comunicat.PRO BCA – Organizatia Patronala a Producatorilor de BCA din Romania reuneste principalele companii producatoare de BCA si alte materiale de constructii, in prezent din organizatie facand parte Celco, Macon, Elpreco, Somaco Grup Prefabricate si Xella RO.