Tesla a pierdut 619 milioane de dolari in trimestrul trei

Tesla a inregistrat o pierdere de 619 milioane de dolari in trimestrul al treilea, cea mai mare din istoria companiei, pe fondul cheltuilelilor mari cu productia automobilului de serie Model 3, informatie care a dus la scaderea puternica a actiunilor producatorului american de vehicule electrice, transmite Reuters, citata de news.ro.

In urma cu un an, Tesla obtinuse un profit de 21,9 milioane de dolari.

Compania condusa de miliardarul Elon Musk a confirmat totodata ca nu a reusit sa indeplineasca obiectivele de productie stabilite pentru trimestrul al treilea, fabricand numai 260 de vehicule, fata de 1.500 cat estimase initial.

Actiunile Tesla au scazut miercuri cu 5,4% in urma publicarii rezultatelor, in timpul tranzactiilor electronice de dupa inchiderea bursei de pe Wall Street.

La 30 septembrie, Tesla detinea rezerve de numerar si echivalente in valoare de 3,53 de miliarde de dolari, fata de 3,04 miliarde de dolari la sfarsitul trimestrului al doilea.

Tesla a anuntat in octombrie ca a livrat 26.150 de vehicule in trimestrul al treilea, in crestere cu 4,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar a precizat ca "blocajele din productie" au dus la intarzieri mari in fabricarea automobilului Model 3, de 35.000 de dolari.

Potrivit noilor estimari, Tesla ar urma sa ajunga la o productie de 5.000 de automobile Model 3 pe saptamana, pana la sfarsitul primului trimestru al anului 2018, fata de sfarsitul acestui an, cum prevedea estimarea initiala.

Marja bruta din productia de automobile, care exclude creditele obtinute din vanzarile de vehicule cu emisii zero, a scazut la 18,7%, de la 25% anul trecut. Analistii anticipau o marja de 18,4%, potrivit datelor FactSet.

Automobilul de serie Model 3 este considerat esential pentru profitabilitatea pe termen lung a companiei.

Tesla a anuntat in octombrie ca a ratat obiectivul de productie pentru Model 3 stabilit pentru trimestrul al treilea, producand numai 260 de vehicule in loc de 1.500, iar Musk a declarat atunci ca automobilul este "intr-un iad adanc al productiei".

Veniturile Tesla au crescut cu 30% in trimestrul al treilea, la 2,98 miliarde de dolari.