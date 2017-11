Apple anticipeaza venituri peste asteptari in sezonul sarbatorilor; actiunile au urcat la un nivel record inainte de lansarea iPhone X

Apple a anticipat joi seara venituri de 84-87 miliarde de dolari pentru sezonul cumparaturilor de iarna, cu mult peste asteptarile analistilor, anunt care a temperat ingrijorarile analistilor legate de intarzierile din productia iPhone X si a dus la cresterea actiunilor companiei cu pana la 3,5%, la o capitalizare record de aproape 900 de miliarde de dolari, potrivit News.ro.





Vanzarile de smartphone-uri iPhone X sunt lansate oficial vineri.





Estimarea a fost publicata dupa ce Apple a inregistrat o cerere ridicata in procesul de precomenzi lansat online pe 27 octombrie. Multi analisti au declarat ca estimarile vor arata in ce masura va rezolva Apple problemele aparute in lantul de aprovizionare cu componente, pentru a putea fabrica suficiente telefoane, pentru care a raportat o cerere care "a iesit din grafice".





Analistii anticipau in medie venituri de 84,18 miliarde de dolari pentru primul trimestru fiscal, potrivit datelor Thomson Reuters.





Apple a anuntat ca in trimestrul patru fiscal, incheiat pe 30 septembrie, a vandut 46,7 milioane de iPhone-uri, potrivit firmei de analiza FactSet.





Profitul net al Apple a urcat la 10,71 miliarde de dolari in trimestrul patru, respectiv la 2,07 dolari pe actiune, de la 9,01 miliarde de dolari, sau 1,67 dolari pe actiune, cu un an in urma.





Veniturile de 28,85 de miliarde de dolari obtinute din vanzarile de iPhone-uri au reprezentat aproape 55% din veniturile grupului, care au avansat cu 12,2%, la 52,58 miliarde de dolari.





Analistii anticipau, in medie, venituri total de 50,7 dolari pe unitate, conform datelor Thomson Reuters.