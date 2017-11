[P] Industria de incaltaminte in Romania si piata de consum

Romania este un nume fruntas cand vine vorba de industria de incaltaminte. Suntem in topul primilor 15 tari ce fac cele mai multe exporturi. Cunoscuta ca fiind una dintre cele mai mari producatoare de incaltaminte de orice fel, Romania se alatura tarilor cu traditie in ceea ce priveste domeniul, precum Italia.

O alta definitie pe acest sector se refera si la faptul ca in marea sa majoritate, piata de productie de incaltaminte este definita de folosirea pielii. Cum piata locala este un mare jucator mondial, avem si mari nume, branduri de incaltaminte intr-o continua dezvoltare. Exporturile sunt foarte mari, insa si pentru piata locala exista productie. O demonstreaza brandul ANNA CORI, nascut in inima Bucovinei. Se adreseaza atat exportului, publicului extern, cat si celui local.

In medie, se considera ca o persoana isi cumpara anual 3 perechi de pantofi. Nu este de ajuns cat sa sustinem o piata de consum. Asa ca impartim frateste cu cei de peste hotare. Asta ne aduce si renume, daca e sa privim partea cea mai buna din ecuatie.

Un astfel de brand s-a orientat pe piata autohtona si pentru ca de aici i-a fost punctul de plecare. Desi piata poate fi si capricioasa, sunt numeroase provocari de orice ordin, de la cadrul legislativ la cel financiar, sustinerea afacerii de acest gen are la baza pasiunea. ANNA CORI este rezultatul unei pasiuni in materie de incaltaminte, adusa la rang de arta. Actualmente se demonstreaza cel mai clar prin intermediul colectiilor oferite, de la sezon la sezon.

Este intra-adevar foarte greu sa mentii o pozitie fruntasa. Asta pentru ca pe piata te confrunti cu doua fenomene. Pe de-o parte este vorba de incaltamintea ieftina, aleasa pentru ca isi permite oricine asta. La nivel international, China este cel mai bun exemplu din acest punct de vedere, insa si Turcia. Pe de alta parte, un alt raport se face catre segmentul de incaltaminte fashion, elegant, asa cum Italia a demonstrat de-a lungul timpului prin productia de incaltaminte. Nu degeaba ANNA CORI colaboreaza cu un designer italian.

De ce apreciem mai mult piata de incaltaminte locala

Dar pentru a realiza un pantof cap-coada sunt necesare in jur de 50 de elemente, aparte de piele. Asadar, pentru productia in sine este necesara o serie de furnizori cu care sa existe o colaborare foarte buna. Din nou, Romania prezinta lipsuri in acest context. Concluzia? Sunt foarte putini cei care au rezistat in domeniu. Aprovizionarea este greoaie, scumpa si poate mai putin avantajoasa. Cu toate acestea, exista din fericire alternative.

Pentru branduri precum ANNA CORI nimic nu este o bariera. Exista greutati, insa satisfactia de a primi meritele pentru munca depusa este nemarginita. Mai ales cand te adresezi pietei din tara ta.

10% din exporturile Romaniei se refera tocmai la domeniul de textile, imbracaminte si incaltaminte. Motive sunt destule pentru ca acest context sa se contureze atat de favorabil; nici forta de munca nu este foarte scumpa, desi nu suntem la coada de clasament in ceea ce priveste acest aspect, deci nu detronam China. Cu alte cuvinte, suntem undeva la un echilibru intre productia de calitate a incaltamintei, precum si a preturilor oferite.Trecand si in mediul online, o completare de retea de magazine extinsa la nivelul intregii tari, ANNA CORI este brand prezent peste tot. Asa ca nicio bariera nu sta in calea comertului de incaltaminte de calitate. Detine si site - www.annacori.com - prin intermediul caruia se poate comanda incaltaminte atat in tara, cat si in strainatate.Se lucreaza numai cu piele, produse de calitate, accesorii pe masura. Se lucreaza cu bun gust si cu un simt estetic dus la extrem. Incaltamintea de la ANNA CORI este de o eleganta rara si unica. Astfel de aspecte au favorizat cu siguranta impunerea pe piata de profil ca brand de renume, ca brand de referinta.Intr-o lume in care Romania exporta foarte mult, lanturile de magazine pe piata interna inseamna incaltaminte in mare proportie de import strain, ANNA CORI este exact ce ne trebuie. Brand local, mandria tarii, apreciat pentru calitatea sa.Pentru cei care nu stiu, in urma cu 15 ani, in Romania tabacariile erau extrem de populare. Acum au disparut aproape complet. Asadar, pentru materia prima necesara, o fabrica de incaltaminte locala nu ar avea de unde sa procure elementul cel mai important in realizarea de incaltaminte, anume pielea. Practic acest aspect este o piedica ce in timp a redus considerabil prezenta producatorilor de incaltaminte.