Ministrul Transporturilor: TAROM-ul trebuie subtiat si trebuie eficientizat. Trebuie un plan de restructurare, inclusiv a structurii de personal

"TAROM-ul este un brand national si trebuie salvat. Situatia economica a TAROM-ului nu s-a produs in ultimul trimestru, vine din timp, din ultimii 10 ani. Doua masuri avem, deja le initiem. Prima masura este reorganizarea urgenta a TAROM-ului, inclusiv structura de personal. Ieri (joi - n. r.) am avut o discutie de mai multe ore cu sindicatul tehnic de la TAROM si cu conducerea TAROM-ului, alaltaieri am avut, de asemenea, discutii cu conducerea, de aproximativ 6 ore. Am convenit ca, in paralel cu sprijinul nostru, conducerea TAROM si cu sindicatul sa procedeze de urgenta si sa-mi prezinte un plan de restructurare, inclusiv a structurii de personal. TAROM-ul trebuie subtiat si trebuie eficientizat in ceea ce priveste regimul cheltuielilor", a spus Stroe, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, citat de Agerpres Acesta a adaugat ca "nu putem sa stam la compartimentul financiar cu 200 de salariati, de exemplu, in timp ce o companie care transporta de trei ori mai multi pasageri intr-un an decat TAROM-ul, tot companie romaneasca, are 30 de salariati la compartimentul financiar".Cu toate acestea, Felix Stroe a respins concluzia ca in perioada imediat urmatoare vor exista concedieri la TAROM."Nu urmeaza ca in perioada imediat urmatoare sa avem concedieri la TAROM. Un plan de restructurare care, repet, va fi facut impreuna cu sindicatul, discutat cu salariatii, va fi demarat, dar nu inseamna perioada imediat urmatoare", a subliniat el.Potrivit sefului de la Transporturi, compania trebuie sprijinita, iar in acest sens bugetul pe 2018 va cuprinde sumele necesare achizitiei unui numar de 10 aeronave."In alt plan, TAROM-ul trebuie sprijinit si in programul de guvernare exista sumele prevazute. Le veti vedea in bugetul care va fi supus aprobarii Parlamentului pentru achizitia in regim de urgenta a 10 aeronave", a precizat ministrul.De asemenea, intrebat daca are planuri si pentru CFR Calatori, Stroe a raspuns: "Este nevoie de investitii si la CFR Infrastructura, este nevoie de investitii de urgenta in material rulant si la CFR Calatori. Spuneam ca nu numai la CFR Calatori, dar si la Metrou se va achizitiona material rulant. Deci, si la CFR Calatori se vor cumpara vagoane", a dat el asigurari.