OUG privind guvernanta corporativa nu permite Ministerului Transporturilor sa-l demita pe directorul general al Metrorex

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat vineri dimineata ca i-a demis pe directorul general al Metrorex, Marin Aldea, si pe directorul de exploatare, Liviu Dinu, dupa ce un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon pe o sina si a produs un scurtcircuit, iar un tren plin cu calatori a ramas blocat in tunel, circulatia metrolului fiind blocata mai bine de doua ore."Consiliul de Administratie si directorul general raspund de activitatea de administrare si conducere a Metrorex, iar Ministerul Transporturilor, in calitate de autoritate publica tutelara, si Ministerul Finantelor Publice nu pot interveni in activitatea de administrare si conducere a Metrorex", se arata in statutul companiei actualizat cu prevederile OUG 109/2011.Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat ca in aceasta dimineata ca i-a demis pe directorul general al Metrorex, Marin Aldea, si pe directorul de exploatare, Liviu Dinu, si ca incepe o ancheta la companie, coordonata de un secretar de stat, care va verifica daca lucrarile sunt prevazute in planuri si daca se fac in realitate."Pe tot lantul de vinovatii se vor lua cele mai severe masuri. Vom verifica daca aceste lucrari sunt prevazute in planuri si daca se fac cu adevarat. Au fost demisi directorul general al Metrorex, Marin Aldea, si directorul de exploatare, Liviu Dinu, iar in functie de rezultatele anchetei vom lua si alte masuri. Daca va fi cazul, vom sesiza si organele de urmarire penala", a precizat ministrul Transporturilor.Directorul de exploatare al Metrorex, Liviu Daniel Dinu, a declarat vineri pentru News.ro ca nu l-a anuntat nimeni ca este demis, si ca tot ce stie a aflat din presa."Nu stiu nimic, nu am fost anuntat. Tot ce stiu este ceea ce a aparut in presa, ca si dumnevoastra. Asteptam sa fim contactati de domnul ministru", a declarat vineri pentru News.ro directorul de exploatare al Metrorex, Liviu Daniel Dinu.La randul sau, directorul general Marin Aldea a subliniat ca nu a fost informat oficial despre destituirea sa.Vineri dimineata, la ora 5:24, pe tronsonul Eroilor-Politehnica, pe firul 1, un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon, pe sina a treia (responsabila cu transmiterea tensiunii) si a produs un scurt circuit. Din acest motiv, a fost scoasa tensiunea de pe sina, iar trenul care tranzita zona a fost oprit. Trenul plin cu calatori a ramas oprit in tunel, la aproximativ 200 de metri de peron la statia Eroilor.Calatorii din tren au fost evacuati in siguranta de catre echipele Metrorex prin statia Eroilor, spunea compania. La ora 7:45, circulatia trenurilor pe tronsonul afectat a fost reluata.