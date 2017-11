Lenovo a devenit cel mai mare producator de PC-uri

Deja de cativa ani, piata de PC-uri s-a aflat intr-o scadere constanta a vanzarilor. Smartphone-urile si tabletele au facut o treaba foarte buna in a descuraja utilizatorii obisnuiti sa-si mai schimbe laptopul sau desktopul din confortul caminului.Cu toate acestea, exista in continuare o competitie acerba in acest domeniu, mai ales cand vine vorba de ocuparea primelor pozitii.HP si Lenovo au concurat pentru primul loc in piata de PC-uri in ultima perioada, dar se pare ca Lenovo a ajuns intr-un punct in care nu mai poate fi detronata. Pentru a se asigura de acest lucru, a achizitionat o cota majoritara in divizia de PC-uri a Fujitsu, un brand foarte popular intr-o zona importanta din Asia.In plus, deciziile insipirate la nivelul conduceri au facilitat o crestere constanta a incasarilor Lenovo din 2015 si pana in prezent.Conglomeratul Fujitsu 's-a spart' in urma cu cativa ani, cand CEO-ul de la acea vreme a decis ca ar fi bine sa separe diviziile profitabile de cele care generau pierderi sau erau foarte aproape de a ajunge pe minus. Din divizia de PC-uri, Lenovo a finalizat in urma cu cateva zile achizitia a 51% din active cu 157 milioane de dolari. Suma a fost achitata in numerar, nu in actiuni sau alte forme.Citeste materialul complet pe Playtech.ro.