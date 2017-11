Fondul Proprietatea: Legea Porturilor ar putea fi un cadou pentru oligarhii portuari, daca va fi adoptata

"Daca va fi aprobata, legea ar putea fi considerata drept un cadou facut de Parlament oligarhilor portuari, care ar putea pe viitor sa-si impuna propria agenda in fata administratiilor portuare fara oprelisti. Din pacate, proiectul de lege actual limiteaza semnificativ drepturile administratiilor portuare si ale actionarilor de a lua decizii in interesul companiei, permitand totodata o influenta crescuta a operatorilor privati din porturi asupra acestor decizii", a declarat Johan Meyer, Co-CEO si Co-Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.Potrivit acestuia, proiectul de lege este in directa contradictie cu Regulamentul UE nr. 352/2017 privind stabilirea unui cadru pentru furnizarea de servicii portuare si a normelor comune privind transparenta financiara a porturilor, care prevede ca nu ar trebui sa existe limite impuse administratorilor portuari in stabilirea tarifelor proprii si chiriilor.In al doilea rand, proiectul de lege stabileste infiintarea unui Consiliul de Supraveghere, organism extern sub autoritatea Consiliului Concurentei, care ar urma sa aiba, in opinia Fondului, competente extinse si excesive atat privind aprobarea tarifelor portuare, cat si rezolvarea conflictelor intre administratiile portuare si operatorii portuari. Fiind practic "atat jucator, cat si arbitru", noul organism ar ajunge sa se bucure, de fapt, de puteri discretionare, aflandu-se intr-o pozitie din care ar putea sa ocoleasca sistemul de justitie existent, se mai arata in comunicat.In plus, criteriile de numire ale membrilor Consiliului de Supraveghere sunt insuficiente pentru a garanta independenta si impartialitatea fata de toti actorii implicati, mai considera Fondul Proprietatea.In al treilea rand, proiectul de lege marginalizeaza managementul si actionarii administratiilor portuare in privinta luarii unor decizii operationale si financiare esentiale. In general, modificarile preconizate genereaza riscuri care ar putea intarzia sau chiar bloca serios adoptarea deciziilor de afaceri critice, mai arata Fondul Proprieatea.Avand in vedere toate deficientele acestui proiecte de lege, Fondul Proprietatea indeamna membrii Camerei Deputatilor sa opereze modificari, astfel incat sa asigure un tratament corect si echilibrat tuturor partilor interesate si sa promoveze concurenta sanatoasa intre operatorii portuari in beneficiul dezvoltarii pe termen lung a porturilor romanesti.