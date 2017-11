MedLife anunta o cifra de afaceri de 460 mil. lei pentru Q3, in crestere cu 27% fata de anul trecut

Clinicile si Divizia Corporate au cea mai mare pondere din cifra de afaceri anunțată, 27%, respectiv 23%, urmate de spitale și laboratoare, cu un procent similar de 19%. Potrivit reprezentanților companiei, rezultatele obținute sunt în linie cu estimările inițiale și semnificativ peste ritmul de creștere al pieței.„Am început în expansiune și continuăm în același ritm accelerat, urmând strategia de dezvoltare și extindere pe care am anunțat-o încă de la începutul anului către investitorii și acționarii noștri. Am anunțat până acum o serie de achiziții importante, și continuăm să ne extindem pe acest segment. În perspectivă, avem în vedere o nouă serie de proiecte de tip greenfield și dezvoltarea a noi linii de business. Totodată, analizăm posibilitatea de a ne extinde în afara României și de a testa în următorii doi ani piețele externe din proximitate, fără a face deschideri de anvergură”, a declarat Mihai Marcu, Președintele și CEO al MedLife.În decursul celor 9 luni ale anului 2017, MedLife a demarat mare parte din planurile de business vizate pentru anul acesta, anunțând achiziția a patru companii importante, Almina Trading, Anima, Humanitas și Polisano, aceasta din urmă fiind într-un proces de avizare de către Consilul Concurenței. Dacă toate condițiile vor fi îndeplinite și se va finaliza achiziția Clinicilor Polisano, MedLife va avea în portofoiu 17 achiziții, fiind, probabil, operatorul medical cu cea mai mare expertiză de cumpărare și integrare a unui grup sau firme medicale.În paralel cu programul de achiziții, compania și-a întărit poziția de lider în zona Transilvaniei, deschizând o nouă hyperclinică și un nou laborator în Brașov. Prin inaugurarea acestor unități și mutarea serviciilor de ambulatoriu în noul spațiu, Spitalul MedLife Brașov și-a extins numărul de paturi, în regim de spitalizare de zi.Proiectele de tip green field vor continua să se dezvolte, compania având ca obiectiv în perioada următoare, și prezența cu unități proprii în Brăila și Oradea.Ca urmare a deciziei acționarilor din cadrul ultimei reuniuni AGA, MedLife urmează să atragă o finațare prin majorarea capitalului social și emiterea de obligațiuni pentru achiziții și dezvoltarea companiei.„Avem toate premisele pentru a urma planurile de dezvoltare și extindere și, implicit pentru a ne îndeplini angajamentul față de investitorii noștri și le mulțumim pe această cale pentru faptul că au încredere în strategia companiei și în capacitatea noastră de implementare” a mai spus Mihai Marcu.MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, una dintre marile companii private de sănătate din Europa Centrală șiAcțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Începând cu 2009 a deschis sau a achiziționat 83 de unități medicale. Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.