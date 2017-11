[P] Euromoney: PeliFilip, cea mai buna casa de avocatura in domeniul imobiliar din Romania in 2017

PeliFilip a fost desemnata cea mai buna casa de avocatura in domeniul Real Estate din Romania, in urma Euromoney Real Estate Survey 2017. Sondajul, care s-a bazat pe 2462 de raspunsuri din partea companiilor care folosesc servicii juridice in Real Estate - dezvoltatori imobiliari, consilieri, investitori, institutii financiare, a recunoscut excelenta acestui tip de servicii oferite de PeliFilip.

Realizat la nivel global, "Euromoney Real Estate Survey" este considerat un barometru al calitatii serviciilor juridice in domeniul imobiliar. In cadrul cercetarii sunt analizate opiniile companiilor de top - dezvoltatori imobiliari, fonduri de investitii, banci. Respondentii, directorii executivi, sunt chestionati cu privire la cei mai buni furnizori de servicii juridice in domeniul imobiliar in ultimele 12 luni. Rezultatele studiului sunt disponibile pe site-ul euromoney.com





PeliFilip este una din societatile de avocatura de top din Romania care furnizeaza asistenta de cea mai inalta calitate in practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care opereaza in Romania sau care vizeaza Romania. Specializati in proiecte complexe care implica o abordare inovativa, avocatii PeliFilip au experienta elocventa in mai multe domenii, cum ar fi infrastructura si concesiuni, fuziuni si achizitii, energie, drept societar, imobiliar, concurenta, finantari si piata de capital dar si dreptul muncii. Mai multe detalii despre domeniile de expertiza si echipa PeliFilip se gasesc pe www.pelifilip.com.





"Suntem recunoscatori si mandri ca practica de Real Estate a fost evaluata pozitiv de clienti, de competitori si de alti actori din piata. Serviciile noastre in Real Estate au cunoscut o dezvoltare foarte puternica in ultimii ani, iar premiile recente ne claseaza pe prima pozitie a podiumului. Aceste rezultate sunt inca o dovada ca avem o echipa cu adevarat dedicata si talentata", a declarat Oana Badarau, Partner si Head of Real Estate, PeliFilip.Departamentul de Real Estate al PeliFilip, coordonat de Oana Badarau, reuneste una dintre cele mai mari echipe din domeniul imobiliar din Romania: 13 avocati, dintre care 2 parteneri si 5 avocati seniori. Echipa si-a dobandit reputatia prin participarea la cele mai importante tranzactii de pe piata locala, in 2016 fiind implicata in peste 20 proiecte de real estate de top.