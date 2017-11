Consiliul Concurentei a amendat cu 120 mii euro opt companii de pe piata acumulatorilor auto

Consiliul Concurentei a sanctionat opt companii de pe piata de acumulatori auto, un producator si sapte distribuitori, cu amenzi in valoare totala de 545.439 lei (aproximativ 120.000 euro).Potrivit Consiliului Concurentei, sanctiunile au fost aplicate in cadrul investigatiei avand ca obiect incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pentru stabilirea pretului de revanzare a produselor si impartirea pietelor de desfacere in perioada 2010-2015, intre producatorul Caranda Baterii SRL si distribuitorii sai: Ani Auto Sport SRL, Uto-Ovarom SRL, Barady Services SRL, Beda Impex SRL, Marcat Invest SRL, Mecantu SRL, Stanciu-Service SNC.In urma investigatiei, Consiliul Concurentei a constatat ca in contractele incheiate in perioada 2010-2015 intre Caranda Baterii SRL si distribuitori erau prevazute clauze prin care se stabileau preturile de vanzare, prin fixarea adaosului comercial minim la revanzarea produselor Caranda, precum si clauze care restrictionau vanzarile de produse Caranda.Prin incheierea acestor intelegeri, partile au intentionat sa isi asigure reciproc beneficiul rezultat din vanzarea acumulatorilor auto CARANDA, consumatorul final urmand a fi obligat sa plateasca pentru aceste produse un pret care nu s-a format pe baza jocului liber dintre cerere si oferta.Producatorul CARANDA BATERII SRL si 6 distribuitori au recunoscut participarea la intelegerea anticoncurentiala si au beneficiat de o reducere a amenzii cu 30% din nivelul de baza.In prezent, Consiliul Concurentei mai are in derulare o investigatie pe piata acumulatorilor auto din Romania, investigatie ce vizeaza producatorul Rombat S.A., precum si distribuitorii acestuia.Conform Legii Concurentei, sunt interzise orice intelegeri intre companii care denatureaza concurenta, in special cele prin care se stabilesc preturile de vanzare sau cumparare sau cele prin care se impart pietele sau sursele de aprovizionare.Consiliul Concurentei incurajeaza companiile implicate in intelegeri anticoncurentiale sa contacteze autoritatea de concurenta, sa isi recunoasca participarea la incalcare si sa furnizeze dovezi privind intelegerea respectiva. Procedand astfel, companiile pot beneficia de reduceri substantiale ale amenzilor sau chiar de imunitate totala, in functie de momentul in care contacteaza autoritatea de concurenta si de valoarea informatiilor furnizate.