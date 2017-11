Cum stie Facebook pe cine cunosti si fara sa ii oferi indicii

Este inca neclar care sunt informatiile pe care Facebook le considera relevante atunci cand iti recomanda prieteni pe platforma. Te-ai putea astepta ca Facebook sa ia in calcul detaliile pe care tu le faci valabile, insa algoritmii de la baza platformei par sa fie mai complecsi de atat, scrie Gizmodo Spre exemplu, exista numeroase cazuri greu de descifrat. Gizmodo scrie despre cazul unui barbat care acum cativa ani a donat sperma, in secret, unui cuplu care voia sa aiba un copil, iar acum, printre recomandarile Facebook, se regasea si copilul care a rezultat in urma donarii sale. Barbatul inca tine legatura cu cuplul, dar nu este prieten cu ei pe platforma.Conexiunile de acest fel pot parea inexplicabile, daca asumi ca Facebook are acces doar la informatiile pe care tu i le pui la dispozitie. In spatele profilului pe care tu l-ai creat pe platforma se afla un altul, scriu aceleasi surse.Acest profil-umbra este construit pe baza mesajelor si a informatiilor procurate de pe smartphone-urile celorlalti utilizatori. Informatiile de contact pe care nu le-ai pus la dispozitia Facebook devin asociate cu contul tau, facand mai facila construirea unui profil care sa cuprinda conexiunile tale sociale.Facebook nu confirma cum realizeaza anumite conexiuni pentru a-ti livra recomandarile, iar un reprezentant al companiei a sugerat ca pot exista explicatii mult mai plauzibile, precum prietenii in comun, sau persoanele care se afla in acelasi oras cu tine.De asemenea, In momentul in care te inregistrezi pe platforma, Facebook iti solicita adresa de e-mail, existand si optiunea de a-ti gasi prieteni mai facil prin intermediul contactelor tale.